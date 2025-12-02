Abundancia y calidad en la Ribera del Duero: todas las cifras de una vendimia 2025 "excepcional"

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Abundancia, calidad y resiliencia definen la vendimia 2025 de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Así será recordada esta campaña que, según el Consejo Regulador, ha concluido con la recolección de 129.555.457 kilos de uva. Ello sitúa a esta Denominación de Origen como la segunda cosecha más abundante de la última década.

El balance ofrece además otras cifras relativas a la vendimia de una campaña que, no obstante, ha estado marcada por dificultades climáticas, salvada gracias al esfuerzo y conocimiento del sector. Con una superficie inscrita de 27.468,59 hectáreas, se ha alcanzado un rendimiento medio de 4.716,50 kilos por hectárea. Las variedades tintas volvieron a ser protagonistas indiscutibles, representando el 98,89% de toda la uva vendimiada, con una excelente sanidad y calidad pese a los desafíos climatológicos registrados durante el ciclo.

Más del 65% de la superficie vendimiada a mano

La vendimia manual representó el 65,35% de la superficie inscrita, consolidando la preferencia del sector por un modelo de recolección que prioriza la excelencia. Este sistema permite que la selección de los racimos comience directamente en la cepa, asegurando que solo la fruta en mejores condiciones llegue a bodega, explican desde el Consejo Regulador. Además, la recolección manual reduce el daño en las uvas y en las vides, conservando la integridad del viñedo y favoreciendo la entrada de racimos con un estado sanitario óptimo, algo importante en una añada marcada por episodios de mildiu y pedrisco.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero desarrolló u programa de control para asegurar el cumplimiento de la normativa y preservar la autenticidad de la uva entregada en bodega. Lo hizo reforzando el equipo técnico e implementando diferentes herramientas de supervisión que incluyeron el seguimiento continuo de la maduración, con análisis periódicos dirigidos a orientar la toma de decisiones sobre el momento óptimo de vendimia.

A estas tareas se sumaron los aforos de producción, las inspecciones a viticultores y las auditorías de vendimia en las bodegas, para garantizar trazabilidad del origen. "Gracias a este control integral se aseguró que la uva recogida cumpliera con los exigentes estándares de calidad que caracterizan a Ribera del Duero".

Lo que ha marcado la añada de 2025

La climatología del tramo final del ciclo permitió una maduración lenta, equilibrada y completa, lo que favoreció que la uva fuese vendimiada en su punto óptimo, según la DO. "El resultado es una cosecha con un perfil de gran interés enológico, cuyos vinos llegarán al mercado mostrando armonía, profundidad y un destacado potencial de envejecimiento".

El análisis del Consejo Regulador para los vinos es el siguiente:

Los blancos y rosados de 2025 presentarán una alta intensidad aromática, acompañada de una marcada estructura y complejidad en boca. Este carácter, especialmente notable en los blancos, permitirá que muchos de ellos evolucionen positivamente en procesos de guarda y permanencia en barrica.

Por lo que se refiere a los tintos, "la añada ofrecerá vinos de taninos pulidos y sedosos, con un equilibrio preciso entre grado alcohólico y acidez". El elevado punto de color, favorecido por el pequeño tamaño de la baya, augura tintos con gran capacidad de envejecimiento y un perfil que recuerda a la destacada añada 2024, combinando elegancia, frescura y profundidad.

En conjunto, la añada 2025 refleja la resiliencia del viñedo, la maestría de los viticultores y enólogos y la extraordinaria diversidad de suelos, altitudes y orientaciones que definen la identidad única de Ribera del Duero.

Pascual: "Fortaleza de Ribera del Duero"

Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, comenta que “la Vendimia 2025 vuelve a demostrar la fortaleza de Ribera del Duero. A pesar de los desafíos climatológicos del año, nuestros viticultores y bodegas han sabido gestionar el viñedo con precisión y compromiso, logrando una uva de calidad excepcional y una de las cosechas más abundantes de la última década".

Añade que "la maduración lenta y completa, unida al trabajo riguroso en el campo y al esfuerzo en los controles, ha dado lugar a vinos equilibrados, expresivos y con un gran potencial de guarda. Esta añada refleja lo mejor de nuestra denominación: resiliencia, profesionalidad y una identidad enológica única”.

El inicio del ciclo vitícola estuvo condicionado por la presencia de mildiu y por diferentes accidentes climatológicos, como el pedrisco, que afectó a varias zonas de la denominación. A pesar de este contexto, los viticultores de Ribera del Duero han demostrado una vez más su capacidad de adaptación, logrando que la uva alcanzase una maduración lenta, completa y equilibrada, incluso en un año catalogado como cálido.

La vendimia comenzó oficialmente el 28 de agosto y finalizó el 28 de octubre, abarcando dos intensos meses de trabajo durante los cuales desde el Consejo Regulador se llevaron a cabo continuos análisis de los índices de maduración para ayudar a las bodegas inscritas a decidir el momento óptimo para la vendimia.