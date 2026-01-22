Santonja afirma que “el cielo ha elegido a Castilla y León” por su patrimonio y atractivo turístico ante el eclipse total

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Sroai Creado: Actualizado:

“Es evidente que el cielo ha elegido a Castilla León, porque tiene buen gusto. El cielo lo ve todo y tiene razón. El cielo ve nuestro inmenso patrimonio, el cual es absolutamente imbatible, y conoce la gastronomía y el enoturismo de las diferentes provincias”, afirmó este jueves el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, en relación al lema que da centra el stand de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que centra la apuesta en el ámbito de la astrología y el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

Santonja señaló que se está ante una “circunstancia histórica”, que se produce de “ciento en viento”, porque muy pocas personas han tenido la ocasión de ver un eclipse, “ni de lejos parecido”, al que se va a producir este año, añadió, para remarcar que la Comunidad es el “sitio adecuado y lo es, efectivamente, porque el cielo nos ha elegido”, aseguró en declaraciones a la Agencia Ical.

El consejero trasladó que Castilla y León es una tierra que “lo tiene de todo”, al ser “muy rica” en patrimonio y enoturismo, el cual está en auge gracias a la existencia de nueve rutas del vino, que son “muy singulares y distintas”, ya que cada una ofrece diferentes posibilidades. Sin olvidar la “rica y muy variada” cocina, lo que, a su vez, tiene un matiz curioso, dijo Santonja, porque tiene una “identidad y rasgos comunes”, pero al mismo tiempo es “absolutamente diferente en todas partes”. Un aspecto que es, de igual modo, “muy difícil”, al ser “lo mismo y ser diferente”, aclaró.

A ese respecto, dejó claro que los visitantes buscan la calidad, aspecto que encuentran en la Comunidad, porque el “patrimonio es excepcional”, lo que obliga ofrecer unos servicios a la “altura de esa excepcionalidad”. “Si ofreces lo mejor, tienes que hacerlo en las mejores condiciones, porque así consigues atraer un turismo especialmente interesante”, dado que ese perfil cuenta con una “sensibilidad que ayuda a mantener nuestro patrimonio y nuestro medio natural”.

Y es que, según aseguró Gonzalo Santonja, este tipo de turista y visitante se desplaza para disfrutar lo que Castilla y León ofrece, lo que, al mismo tiempo, “ayuda a mantener” todo aquello que la Comunidad atesora, apostilló a Ical.

Entre la multitud de fortaleza de Castilla y León, Santonja destacó la “gran exposición” de Las Edades del Hombre en Zamora, ‘Esperanza’, que se desarrollará hasta el mes de abril en la Catedral y la iglesia de San Cipriano. “Todos necesitamos la esperanza, porque es una ilusión y esta exposición la ilumina”, quien la calificó como una de las “grandes muestras” del conjunto de ediciones celebradas. La de Zamora “forma parte de las mejores”, recalcó.

Hizo hincapié en la selección de 90 piezas, que es “verdaderamente excepcional”, ya que “todas tienen una contemplación detenida y gozosa, al existir obras “extraordinarias” con “notables sorpresas”, con artistas relevantes como Gregorio Fernández, El Greco o Pablo Picasso; donde se demuestra también la “intemporalidad del arte en Castilla y León”, al ser una Comunidad en la que “siempre hay escultores, escritores y pintores verdaderamente sobresalientes”.

El stand de la Comunidad cuenta con 929 metros cuadrados en el pabellón 9 de Ifema, reproduciendo de forma metafórica el cosmos y trasladando a los visitantes la experiencia del astroturismo de manera sensorial y envolvente, a través de la arquitectura, la iluminación y los recursos expositivos.

Se trata de una propuesta turística unificada que aglutina las propuestas de los nueve Patronatos Provinciales de Turismo y el Consejo Comarcal del Bierzo, así como una amplia zona de encuentro comercial y de negocios, a la que se suman las zonas expositivas de enogastronomía y turismo rural, de la mano de la Federación de Hostelería de Castilla y León, las nueve Rutas del Vino de Castilla y León y la marca de calidad de turismo rural 'Posadas Reales'.