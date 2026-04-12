El Instituto Micológico Europeo logra que 900 estudiantes y profesionales participen en programas formativos sobre la trufa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Instituto Micológico Europeo- European Mycological Institute- (EMI) ha trabajado durante los últimos meses en la proyección internacional de la trufa negra (tuber melanosporum) y formó a más de 900 estudiantes y profesionales en Estados Unidos y Japón, dentro de su apuesta por la divulgación, la investigación y el impulso del denominado trufiturismo.

La entidad, reconocida por la Unión Europea como Agrupación Europea de Cooperación Territorial, desarrolló dos iniciativas clave: Trufforum Tokyo, primer evento centrado en esta especie en Japón, y la quinta edición de Trufforum New York, consolidado como el principal programa educativo sobre trufas en Estados Unidos, informa Ical.

El director del EMI, Fernando Martínez Peña, señaló que el EMI, junto a la Asociación Europea de Truficultores, promovió el conocimiento de la trufa negra frente a productos con aromas añadidos de imitación, así como el potencial turístico ligado a su cultivo en territorios productores como Soria, Teruel o zonas de Cataluña y Francia.

En total, más de 900 participantes, entre estudiantes, profesionales y futuros chefs han participado en estas actividades formativas, que contribuyeron a extender la cultura trufera europea y el consumo responsable en tres continentes", destacó en declaraciones a Ical.

En Japón, cerca de 200 personas asistieron a Trufforum Tokyo, celebrado en la Tokyo University of Agriculture, donde la mayoría tuvo su primer contacto con la trufa negra. En concreto, el 63% la probó por primera vez; el 84% nunca la había utilizado en cocina; y el 83% descubrió la diferencia entre la trufa auténtica y los aromas artificiales. Además, según apostilló Martínez Peña, el 96% conoció que España es uno de los principales países productores y el 85% desconocía la existencia del trufiturismo.

El programa incluyó una cata técnica dirigida por el panel sensorial de la Asociación de Truficultores de Teruel, que permitió abordar la trufa desde una perspectiva científica, técnica y gastronómica.

Por su parte, Trufforum New York celebró su quinta edición en el Culinary Institute of America, donde más de 700 estudiantes se han formado desde 2022. En la edición de 2026, la mitad de los asistentes probó trufa por primera vez; el 65% no la había utilizado previamente; y el 70% aprendió a distinguir la trufa auténtica de las imitaciones. Además, el 87% identificó a España como país productor; y el 72% mostró interés en adquirir el producto directamente a productores.

Martínez Peña recordó que Europa lidera la producción mundial de trufa, con más de 150 toneladas anuales, y con España, Francia e Italia como principales países productores. “En este contexto, territorios como Soria participan activamente en iniciativas del EMI para garantizar la calidad, autenticidad y sostenibilidad del sector mediante la investigación y la cooperación internacional”, remarcó.

Con estas actuaciones en Tokio y Nueva York, el EMI, según su director, ha consolidado un modelo de transferencia de conocimiento que conecta ciencia, gastronomía y territorio, al tiempo que refuerza la presencia internacional de la trufa negra y de las zonas productoras de Castilla y León.