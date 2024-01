El Balonmano Soria sigue imperial tras su visita a Camargo

Publicado por Área 11 Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Sigue imparable Club BM Soria, que se impuso este sábado con contundencia al CB Camargo en un encuentro en el que solo sufrió en la recta final de la primera mitad. Y es que, tras verse muy pronto con una sólida ventaja en el luminoso (8-13), los de Lluelles se relajaron en exceso y cedieron ante la presión local, viendo cómo el rival colocaba el 10-13 al descanso.

Ya en la segunda mitad, sin embargo, los sorianos tardaron poco en reconducir el rumbo y escaparse hasta los 10 puntos, dejando el encuentro sentenciado.

Intentó el Club Balonmano Camargo sorprender a los sorianos con una defensa abierta que de entrada se le atragantó a los de Jordi Lluelles. Cierto es que Pablo Rodríguez abría el marcador al minuto y medio, pero también que los sorianos sufrían tratando de encontrar huecos. Sin embargo, tras algunos pequeños reajustes, la maquinaria soriana comenzó a funcionar y, con 3 goles en menos de un minuto, encendían las alarmas en las filas locales (1-3). No conseguía ahora el BM Camargo frenar a su rival, que se iba de cuatro goles (1-5).

Solo la exclusión de Vinicius, en el minuto 8, frenaba la escapada de los castellanos y leoneses, que en la inferioridad encajaban un gol. Pero se reponían pronto los de Lluelles, que cada vez apretaban mas, forzando a los locales a defender al límite, para tratar de mantenerse con vida. Sufrían los locales, pero conseguían su propósito y, aunque no recortaban diferencias, conseguían que los sorianos no rompiesen el partido de manera definitiva. Aún así, la renta de los visitantes alcanzaba los 7 goles poco antes de que se cumpliese el minuto 20. Pero se relajaba en exceso BM Soria, que en superioridad encajaba dos goles que daban vida a los locales (6-11). Aguantaba el tipo BM Camargo pese a una segunda exclusión prácticamente consecutiva y Jordi Lluelles pedía tiempo muerto a 4 minutos del descanso, con el rival a cinco goles pero después de varios minutos grises de los suyos (8-13). No le sirvió de mucho. Los locales estaban quemando sus naves mientras que los sorianos parecían haberse perdido por completo, no conseguían acabar sus jugadas y tenían muchos problemas para defender los contragolpes de un BM Camargo que continuaba creciendo y que se acercaba hasta el 10-13.

No pudo llegar en mejor momento el descanso para los sorianos, que necesitaban urgentemente reordenar sus ideas. Y les sentó realmente bien. A la vuelta, los de Lluelles volvieron a mostrar su mejor cara, con una defensa infranqueable y un contragolpe rápido y contundente que les llevó a firmar un parcial de 0-5 en apenas seis minutos y medio, colocando el 10-18 en el marcador. Ni siquiera la exclusión de Rasero frenaba ahora a los sorianos, que incluso en inferioridad numérica se mostraban muy superiores a su rival y conseguían ampliar su ventaja (11-21).

Paraba el partido el preparador de un BM Carmargo que empezaba a desquiciarse y cometía demasiados errores de precipitación, perdiendo balones y dando facilidades a su rival. Quería más intensidad el técnico local y a la vuelta los suyos provocaban la segunda exclusión de Rasero, aunque tampoco esta vez los locales conseguían sacar demasiada renta de su superioridad, que se saldaba con 1-1 (12-22, minuto 43).

El partido empezaba a tener claro color soriano. Los de Lluelles solo tenían que aguantar, no perder la intensidad y no dar vida a un rival que tenía que asumir todos los riesgos para tratar de recortar diferencias. No lo consiguieron. BM Soria supo jugar sus cartas, no se relajó en ningún momento y pese a las rotaciones no cedió un ápice de terreno y su renta nunca bajó de los diez goles.