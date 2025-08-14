Marta Pérez corre este sábado la Diamond League de Silesia con Tsegay buscando el récord del mundo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Marta Pérez corre este sábado desde las 16.44 horas la Diamond League de Silesia en Polonia en lo que será un 1.500 de un gran nivel ya que la etíope Gudaf Tsegay buscará batir el récord del mundo. La carrera será ofrecida en directo por Movistar+ y la soriana quiere continuar con su momento dulce de forma con la mirada puesta en el Campeonato del Mundo que tendrá lugar en Tokio en el mes de septiembre.

La presencia en la cita polaca de Silesia en un kilómetro y medio que presenta una calidad extraordinaria se la ganaba Marta Pérez el pasado martes en la reunión de Budapest. La soriana detenía el reloj en Hungría en unos espectaculares 3:59.22, el segundo mejor tiempo de siempre en el kilómetro y medio del atletismo español. Una marca que se quedaba muy cerca de su propio récord de España, que la soriana establecía el año pasado en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París con un tiempo de 3:57.75. Fue segunda en Hungría, sólo superada por la australiana Griffith.

El récord mundial femenino de los 1.500 metros lo posee Faith Kipyegon con un tiempo de 3:49.04. Gudaf Tsegay quiere mejorar esta marca y para ello tendrá que correr mucho en una carrera de Silesia en la que la española Lorea Ibarzabal realizará las funciones de liebre.

Atletas en el 1.500 del sábado en Silesia.

Marta Pérez enfocará las próximas semanas en mantener su gran momento de forma de cara al Mundial de Tokio. Las series clasificatorias tendrán lugar el sábado 13 de septiembre a partir de las 12.50 horas (horario español). La lista de la selección española para la cita mundialista de Japón saldrá el 27 de agosto y en la misma estará sí o sí una Marta Pérez que tiene las dos mejores marcas españolas de las historia del 1.500 femenino.