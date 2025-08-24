El Balonmano Soria derrota al Tarazona en Almazán

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria se impuso en el cuarto de sus ensayos de pretemporada al BM Tarazona por 29-24 en el pabellón de Almazán. Una visita a la localidad adnamantina de cara a aproximar el balonmano de alto nivel a los rincones de la provincia. El BM Soria superó al conjunto aragonés de inferior categoría, Primera Nacional, y suma su segunda victoria en el recorrido de preparación.

Los de Oriol Castellarnau han cedido en uno de sus compromisos de puesta a punto, el primero de los ensayos programados frente al Anaitasuna (28-34) de Primera Nacional, y ha empatado con el BM Nava (32-32), de Liga Asobal. El otro partido ganado por el conjunto amarillo fue ante el BM Zaragoza (28-25) de su misma categoría, División de Honor Plata. Duelo de presentación del equipo amarillo ante su afición en el San Andrés.

Antes del inicio de la competición oficial, el BM Soria abordará dos amistosos más, contra el BM Huesca, de Liga Asobal, el viernes 29 de agosto y ante el Villa de Aranda, también de la Liga Asobal, el próximo 4 de septiembre. Los amistosos pretemporada quedarán cerrados y el foco se dirigirá al inicio del campeonato liguero con la disputa de la primera jornada en Soria, pabellón San Andrés, a partir de las 18.00 horas el sábado 13 de septiembre ante el Eivissa.

Restan aún varias jornadas de entrenamiento, más los ensayos de preparación, de cara a que el grupo de Oriol Castellarnau asimile todos los conceptos de juego en el nuevo proyecto para la División de Honor Plata. Todo un reto.