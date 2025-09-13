Marta Pérez busca las semifinales del Mundial de Tokio avalada por su excelente estado de forma

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Marta Pérez quiere volver a hacer historia en Tokio, como ya lo hizo hace 4 años en los Juegos Olímpicos, y su gran objetivo es meterse en la final del Mundial que se celebrará el próximo martes 16 de septiembre. Pero paso a paso y el primer reto de la soriana es clasificarse en las series eliminatorias de este sábado a partir de las 12.50 horas. Avalada por un excelente estado de forma, la de Adidas no debería tener problemas para estar en las semifinales del 1.500 del domingo. Correrá la primera de las cuatro series y se clasifican las seis primeras de cada serie.

Marta Pérez llega al Mundial de Tokio en un momento de forma más que dulce y así lo ha demostrado en las carreras que ha disputado a lo largo del mes de agosto. La soriana ha corrido por debajo de los cuatro minutos para confirmar que es la mejor apuesta de la expedición española en la distancia del kilómetro y medio. Sólo en los Juegos de París donde establecía el récord de España ha corrido más .

Marta Pérez entrenaba durante los últimos días de agosto en Soria y continuaba con los exigente entrenamientos en Madrid antes de desplazarse con el resto de la selección española de atletismo a tierras niponas. Ya en la capital japonesa, la atleta de Adidas ha tenido por delante una semana para adaptarse al horario, al calor y a la humedad del país asiático. La experiencia dice que a Marta Pérez el clima de Japón le va a la perfección y como ejemplo está su actuación en los Juegos Olímpicos de hace ya cuatro años.

Las semifinales del 1.500 femenino están previstas para el domingo 14 a partir de las 14.05 horas (siempre horario español). La gran final mundialista en la que espera estar Marta Pérez se correrá el martes 16 de septiembre a las 15.05 horas.

Por otro lado, la Federación Española de Atletismo le impuso el viernes la insignia de plata por sus 25 internacionalidades con la Selección Española. Amaia Andrés, jefa de la delegación española, ha sido la encargada de entregarle la insignia de plata de la RFEA en reconocimiento a sus 25 internacionalidades logradas en la última década. Pérez es la cuarta española con más internacionalidades del equipo, detrás de los capitanes Miguel Ángel López (34), Esther Guerrero (31) y Maribel Pérez (25).