Marta Pérez se clasifica para la final del Mundial de Tokio con otra exhibición de fuerza e inteligencia

Marta Pérez, exultante en meta, estará en una nueva final mundialista tras su gran carrera en las semifinales de Tokio.Sportmedia / RFEA

Tokio es definitivamente la ciudad talismán para Marta Pérez al meterse en la final del Mundial y reeditar su gran actuación de hace cuatro años en la capital japonesa, cuando se clasificaba para la final de los Juegos Olímpicos en 2021. Una nueva exhibición de fuerza e inteligencia de la soriana en una semifinal, la primera de las dos, en la que acabó quinta con un tiempo de 4:01.19. Será su segunda final mundialista tras la de lograda en Eugene en 2022.

La gran final del 1.500 femenino tendrá lugar este martes a partir de las 15.05 horas y ahí estará la soriana junto con las otras once mejores especialistas del planeta en el kilómetro y medio. Soñar es gratis y Marta Pérez buscará seguir haciendo historia para el atletismo soriano y español.

Marta Pérez en pleno esfuerzo en la semifinal de este domingo en Tokio.Sportmedia / RFEA

La primera de las semifinales comenzaba con la caída de Hailu en los primeros 200 metros, aunque este percance no le iba a impedir a la etíope estar entre las seis primeras clasificadas que daba derecho a estar en la final. Caída en la que a punto estuvo de estar involucrada una Marta Pérez que desde los primeros metros corría por dentro para tener el menor desgaste posible. Comienzo lento hasta que Kipyegon se ponía al mando de las operaciones para incrementar el ritmo. Primeras atletas que se quedaban fuera de combate y con la soriana en el grupo cabecero.

Marta corría con confianza y en su rostro se veía con fuerzas para afrontar con garantías la última vuelta, la que iba a definir las seis plazas para la gran final. La pupila de Antonio Serrano siempre corría por dentro y la carrera iba haciendo la selección definitiva. Sobresaliente para la soriana que en la última recta no aflojaba el pie del acelerador para acabar quinta y clasificarse con cierta suficiencia.

La keniata Kipyegon iba a ganar la semifinal con un tiempo de 4:00.34. Su compatriota Ewoi sería segunda con un crono de 4:00.65 y Hailu sería tercera con un crono de 4:01.03 y tras el incidente que protagonizó nada más empezar confirmaba que ha llegado a Tokio en un gran momento de forma. La estadounidense Johnson era cuarta con 4:01.08 y luego ya aparecía una impresionante Marta Pérez para defender los intereses españoles en la final del martes. La última plaza de finalista la lograba la francesa Magdeleine.

El etíope Chepchirchir iba a ser la ganadora de la segunda de las semifinales con un registro de 4:06.86. Las otras finalistas en esta segunda semifinal serían la australiana Jessica Hull, la estadounidense Hiltz, la polaca Kazimierska, la canadiense Stafford y la italiana Zenoni.

En total doce nombres propios con la presencia de la atleta soriana, una Marta Pérez exultante y que en estos Mundiales de Tokio está demostrando que se encuentra, tal vez, en el momento más dulce de su carrera.