Marta Pérez: "Mi objetivo en la final del Mundial es estar entre las ocho primeras"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Marta Pérez se vuelve a citar este martes, a partir de las 15.05 horas en España, con la historia del atletismo al disputar la final del 1.500 del Mundial de Tokio. Las mejores especialistas del planeta en el kilómetro y medio estarán presentes en una carrera para la que la soriana ya ha marcado sus objetivo: "Estar entre las ocho primeras". De esta forma mejoraría su clasificación en el Mundial de Eugene de 2022 cuando fue undécima y la novena plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Pero el principal reto de Marta en el anillo nipón "es disfrutar".

Disfrutar como lo hizo en las series eliminatorias y en las semifinales en las que lograba el pasaporte para la carrera definitiva de este martes. "Afronto la final con muchas ilusiones y muchas ganas", comentaba la de Adidas vía WhatsApp desde la capital japonesa. Su estadio talismán tras su salto a la élite en 2021 cuando en los Juegos de Tokio celebraba ser novena con un tiempo de 4:00.12. "Quiero volver a disfrutar de todo lo que conlleva una carrera de la importancia de una final", indicaba. "Espero que sea un gran día y disfrutar de la final", sentenciaba.

La pupila de Antonio Serrano aspira a meterse entre las ocho primeras, aunque lo que verdaderamente le haría feliz es "verme bien y ser competitiva con la recompensa de hacer un buen puesto".

La final mundialista iba a tener en un principio a las doce mejores atletas de las semifinales, aunque las reclamaciones de Portugal y Alemania dieron sus frutos y serán 14 las deportistas que estarán en la lista de salida. La portuguesa Salomé Afonso, afincada en Soria y pupila de Enrique Pascual, correrá la final al igual que la germana Wessel.

Las keniatas Kipyegon, Ewoi y Chepchirchir, la etíope Hailu, la estadounidense Johnson y Hiltz , la francesa Magdeleine, la australiana Jessica Hull, la polaca Kazimierska, la canadiense Stafford, la italiana Zenoni, la portuguesa Afonso y la alemana Wessel serás las rivales de Marta Pérez. Kipyegon se presenta como la favorita para ganar el oro, aunque se compatriotas Ewoi y Chepchirchir le pondrá muy caro el oro.

Abel Antón: "Va a hacer una gran final"

Una de las voces autorizadas para hablar de atletismo es Abel Antón y respecto a la final de este martes de Marta Pérez vaticinaba que "va a hacer una gran final y tendrá un gran resultado". El doble campeón del mundo de maratón ve a la soriana en un gran momento de forma y se atrevía a afirmar que "la lesión que tuvo en invierno a la larga le ha venido bien". Y es que Antón explicaba su afirmación apuntando el hecho de que "este año el Mundial ha sido muy tardío y la temporada atlética se hace muy larga. Marta no hizo nada de pista cubierta y a la larga le ha venido muy bien".