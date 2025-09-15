Atletismo
Marta Pérez: "Mi objetivo en la final del Mundial es estar entre las ocho primeras"
La carrera del kilómetro y medio comenzará este martes a las 15.05 horas y la soriana destaca que "lo que quiero es disfrutar". La de Tokio será su segunda final mundialista tras la de 2022 en Eugene, en la que fue undécima
Marta Pérez se vuelve a citar este martes, a partir de las 15.05 horas en España, con la historia del atletismo al disputar la final del 1.500 del Mundial de Tokio. Las mejores especialistas del planeta en el kilómetro y medio estarán presentes en una carrera para la que la soriana ya ha marcado sus objetivo: "Estar entre las ocho primeras". De esta forma mejoraría su clasificación en el Mundial de Eugene de 2022 cuando fue undécima y la novena plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Pero el principal reto de Marta en el anillo nipón "es disfrutar".
Disfrutar como lo hizo en las series eliminatorias y en las semifinales en las que lograba el pasaporte para la carrera definitiva de este martes. "Afronto la final con muchas ilusiones y muchas ganas", comentaba la de Adidas vía WhatsApp desde la capital japonesa. Su estadio talismán tras su salto a la élite en 2021 cuando en los Juegos de Tokio celebraba ser novena con un tiempo de 4:00.12. "Quiero volver a disfrutar de todo lo que conlleva una carrera de la importancia de una final", indicaba. "Espero que sea un gran día y disfrutar de la final", sentenciaba.
La pupila de Antonio Serrano aspira a meterse entre las ocho primeras, aunque lo que verdaderamente le haría feliz es "verme bien y ser competitiva con la recompensa de hacer un buen puesto".
La final mundialista iba a tener en un principio a las doce mejores atletas de las semifinales, aunque las reclamaciones de Portugal y Alemania dieron sus frutos y serán 14 las deportistas que estarán en la lista de salida. La portuguesa Salomé Afonso, afincada en Soria y pupila de Enrique Pascual, correrá la final al igual que la germana Wessel.
Las keniatas Kipyegon, Ewoi y Chepchirchir, la etíope Hailu, la estadounidense Johnson y Hiltz , la francesa Magdeleine, la australiana Jessica Hull, la polaca Kazimierska, la canadiense Stafford, la italiana Zenoni, la portuguesa Afonso y la alemana Wessel serás las rivales de Marta Pérez. Kipyegon se presenta como la favorita para ganar el oro, aunque se compatriotas Ewoi y Chepchirchir le pondrá muy caro el oro.
Abel Antón: "Va a hacer una gran final"
Una de las voces autorizadas para hablar de atletismo es Abel Antón y respecto a la final de este martes de Marta Pérez vaticinaba que "va a hacer una gran final y tendrá un gran resultado". El doble campeón del mundo de maratón ve a la soriana en un gran momento de forma y se atrevía a afirmar que "la lesión que tuvo en invierno a la larga le ha venido bien". Y es que Antón explicaba su afirmación apuntando el hecho de que "este año el Mundial ha sido muy tardío y la temporada atlética se hace muy larga. Marta no hizo nada de pista cubierta y a la larga le ha venido muy bien".