Pascual Oliva vuelve a ser campeón del mundo con la victoria de Isaac Nader en los 1.500 de Tokio

Enrique Pascual Oliva lo ha vuelto a hacer al proclamarse de nuevo campeón del mundo con la victoria de su pupilo Isaac Nader en la final de los 1.500 metros de Tokio. El de Brías amplía un poco más su brillante palmarés en las pruebas internacionales de mayor calado como son los Juegos Olímpicos y el campeonato del Mundo. Pascual Oliva ya fue campeón del mundo en 1997 y 1999 con el doble título mundial de Abel Antón en Atenas y Sevilla en la distancia de maratón. También suma su tercera medalla en 1.500, tras las platas de Fermín Cacho en Stuttgart en 1993 y en Atenas en 1997. A estos éxitos hay que añadir el oro olímpico con Fermín Cacho en Barcelona 92 y la plata en los Juegos de Atlanta en el 96.

Isaac Nader lleva ya tres años entrenando en Soria a las órdenes de Pascual Oliva, por lo que su triunfo en Tokio tiene claro sabor soriano. Fue una final de 1.500 metros que se resolvía en el último suspiro, por dos centésimas de Nader sobre un Jake Wightman que ya se veía con su segunda corona mundial.

Pero había que aprovechar el momento e Isaac Nader lo ha hecho con un final pleno de ambición que le ha permitido alcanzar sobre la línea de meta a Wightman, que había repetirdo la táctica que le llevó al éxito en Edmonton 22 y que a punto ha estado de repetir en Tokio. Adrián Ben, por su parte, estuvo en la pelea hasta a falta de 100 metros, pero la recta de meta se le hizo muy larga al mediofondista español.

Nader ha hecho historia para Portugal, con un oro que Rui Silva persiguió muchas veces sin éxito. Rui Silva fue precisamente entrenador de Isaac Nader hasta que en 2022 decidió dejarlo. En ese momento aparecía la figura de Pascual Oliva, quien ha sido el encargado de llevar al luso a lo más alto del atletismo mundial con esta medalla de oro.

Enrique Pascual Oliva en una imagen de archivo.

Fue una carrera imprevisible en la que ganó el pupilo de Enrique Pascual con un tiempo de 3:34.10. Nader robó la cartera sobre los cuadros al oro de 2022, el escocés Jake Wightman (3:34.12). El bronce fue para Reynold Cheruiyot (3:34.25). De nuevo, una gran actuación de Adrián Bel, que se ratifica como uno de los grandes competidores de la historia del atletismo español: sólo él ha disputado la final de los 800 y del 1500 en unos Mundiales.