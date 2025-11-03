El Grupo Herce Soria aprovecha los errores de su rival para ganar el partido

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Sufrió más de lo previsto Grupo Herce Soria para hacerse con el triunfo en Tarragona ante un Instercap Asisa Tarragona peleón que no bajó nunca los brazos y en los momentos complicados tiro de casta para aguantar en el partido. Los sorianos, por su parte, se mostraron muy regulares durante todo el encuentro y castigaron los errores del rival para acabar anotándose el triunfo.

El encuentro comenzó con un Instercap Asisa Tarragona SPSP muy enchufado que conseguía colocar pronto un preocupante 5-2 en el electrónico. No perdía los papeles el equipo soriano.

Los de Toribio mantenían las posiciones y apretaban en ataque para forzar los errores del rival mientras Lindberg acudía al rescate y anotaba los primeros puntos en ataque de los sorianos y poner el 7-5 en el luminoso.

Aún así, cometía dos errores consecutivos Grupo Herce Soria que obligaban a Alberto Toribio a pedir tiempo muerto cuando el rival se iba de nuevo (10-6). Conseguían los visitantes corregir sus errores y empezaban a generarle muchos problemas al rival, hasta conseguir darle la vuelta al marcador (11-12).

A partir de ahí, y pese a la igualdad que reinaba en la cancha, Lindberg volvía a aparecer para marcar diferencias en el ataque soriano y colocar un 15-19 que acabó siendo decisivo para que los visitantes se anotasen la primera manga (23-25).

Ya en la segunda manga, seguía teniendo que emplearse a fondo Grupo Herce Soria para no dar vida a un rival peleón que volvía a colocarse por delante de inicio (3-1).

Sin embargo, los locales seguían cometiendo demasiados errores que los de Toribio no desaprovechaban y LIndberg y Mimoun acudían al rescate para volver a colocar a los sorianos por delante (5-6).

Apretaba con todo Instercap Asisa Tarragona SPSP, pero lo cierto es que los locales tenían muchos problemas de recepción, lo que permitía a Soria llegar bien al bloqueo y empezar a marcar diferencias.

Ponían el 6-9 los de Toribio y tenía que pedir tiempo muerto el técnico local, que a la vuelta veía cómo el rival se escapaba hasta los cinco puntos de renta (6-11).

Aparecía entonces Rojas en las filas catalanas para dar vida a los suyos y evitar que Grupo Herce Soria acabase de romper el partido.

El partido se igualaba en la cancha, eso sí, no conseguían los locales acercarse más en el electrónico y los sorianos mantenían un colchón de cuatro o cinco puntos que les permitía sentirse muy cómodos en la pista.

Una renta que los castellanos supieron manejar a la perfección hasta el final del set pese a los intentos de un Instercap Asisa Tarragona SPSP que no bajó nunca los brazos (18-25).

Ya en el tercer set, los de Tarragona intentaron no perderle la cara al partido y salieron con todo. Conseguían los sorianos ponerse por delante en el marcador en los primeros compases, pero aparecía Rojas para poner el 4-4 y devolver la esperanza a los suyos.

Aguantaba Soria el arreón de los catalanes imprimiendo mucha intensidad a su juego y volviendo a forzar los errores de un rival que seguía cometiendo demasiados errores. Errores que una y otra vez castigaban los sorianos, que se iban de cuatro puntos (10-14).

Paraba el partido el técnico local, pero no conseguía que los suyos recortasen distancias. Aún así, no acababan los sorianos de romper el partido y cuando parecía que no había más, con el 19-24 en el luminoso, la defensa local levantaba al equipo, y Toribio tenía que parar el partido con el 21-24 en el luminoso.

Aún conseguían los de Tarragona colocar el 22-24, aunque en la jugada siguiente el colegiado decretaba que el balón tocaba red y se acababa el partido (22-25).