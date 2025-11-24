El carácter ganador del Grupo Herce Soria

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Con el 2-0 en contra y viendo como estaba jugando el rival cualquier otro equipo se hubiera dejado ir entregando el partido. Pero esta actitud no entra en los planes de un Grupo Herce Soria que en la pista de San Roque ofreció todo un recital en cuanto a carácter ganador. Un encuentro que estaba imposible y que acabó de lado soriano por 2-3, con recital de juego y de mentalidad inquebrantable en los tres últimos parciales. Este Grupo Herce es capaz de todo y lo que está claro es que nunca hay que darlo por vencido.

Alberto Toribio ha construido un equipo con mentalidad ganadora cien por cien y en el pabellón municipal de El Batán de Las Palmas de Gran Canaria así quedó reflejado. Todo se les había puesto en contra con el 2-0 a favor de San Roque y con una dinámica que hacía pensar en la primera derrota de los sorianos en la presente temporada. Pero a este Grupo Herce de Toribio nunca hay que darlo por muerto y así fue en la noche del pasado sábado.

A los celestes no les estaban saliendo las cosas en los dos primeros sets y no veían cómo se le podía hacer daño a un rival que estaba jugando muy cómodo. Se templaron los ánimos de los sorianos tras ceder el segundo set y apareció la mano de Toribio desde el banquillo para cambiar el guión del choque. Omar Hoyos a la banqueta y apuesta por Mikel Kalstad. El receptor noruego y el también nórdico Viktor Lindberg se echaron al equipo a sus espaldas para ganar el tercer set, el cuarto y el quinto. La victoria venía para Soria.

Un triunfo muy importante por cómo se produjo y que a buen seguro reforzará la moral ya de por si muy alta de los celestes. Ahora son segundos tras Guaguas Las Palmas, que es el líder en solitario de la Superliga. El Grupo Herce recibirá el próximo sábado en Los Pajaritos a un Cisneros Tenerife que está en mitad de la tabla después de ganar el sábado al colista Tarragona.

Los de La Laguna parecen estar cogiendo el ritmo de la competición y este encuentro les da un colchón de puntos que pueden ser útiles, tanto matemáticamente como psicológicamente, de cara al resto de la vuelta. Además, firmaron un partido muy equilibrado a nivel interno, con todos los jugadores brillando a lo largo del encuentro. Cisneros apenas le dio cancha a un Tarragona que no aterriza en la temporada. De hecho, el equipo catalán no alcanzó los 20 puntos en ninguno de los sets.