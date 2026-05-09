El Calasanz renueva al cuerpo técnico de cara a su debut en Tercera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz ha anunciado la renovación de su cuerpo técnico de cara a la próxima temporada del equipo en Tercera División en la que será su primera experiencia en categoría nacional.

Tras el histórico ascenso conseguido la semana pasada, y tras la histórica temporada, la entidad soriana anuncia la continuidad de Fran Valero como máximo responsable del equipo. El técnico soriano estará flanqueado por Héctor Catalina 'Gere' y por Pato, por lo que se da continuidad al cuerpo técnico de un equipo que este domingo pone fin a la temporada regular en el Grupo A de la Regional Aficionados de Castilla y León.

El Calasanz se desplaza a Burgos para, a partir de las 18.00 horas, visitar al Internacional Vista Alegre, quinto clasificado en la tabla. En esta misma categoría, el C.D. Golmayo Camaretas se desplaza a tierras burgalesas para enfrentarse al C.D. Belorado mientras que el Sporting Uxama se despide de la misma recibiendo al Briviesca. En la zona alta, el San José juega en Garray ante el Burgos Internacional a las 18.00 horas en un compromiso en el que el equipo de Carlos Carramiñana necesita sumar un punto para asegurar la segunda plaza sin depender de otros resultados tras los cambios que han tenido lugar en la clasificación tras la resolución del Tribunal del Deporte de Castilla y León a un recurso por alineación indebida presnetado por el Turégano.