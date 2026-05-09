El MC Soria participa en el Hard Enduro de Penafiel, en Portugal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana se celebró en Penafiel (Portugal) la segunda prueba del mundial, la famosa XL Lagares, una de las pruebas de hard enduro más exigentes y prestigiosas del mundo, donde se dieron cita los mejores pilotos de esta modalidad entre los cuales estaban los pilotos del MC Soria Álvaro del Castillo, David Escribano, Carlos Fernández y Adrián Calvo.

Álvaro y David corrieron juntos en categoría XL (parejas) y consiguieron realizar una grandísima carrera haciendo una gran remontada el viernes para acabar P12 , después de superar unos problemas técnicos que los dejo últimos, P5 el sábado tras casi 8h de moto y logrando acabar los 22 CP de la carrera y una gran P6 el domingo tras completar 3 durísimas vueltas al recorrido. Una gran actuación para la pareja del MC Soria que confirma la clase de David y el gran momento de Álvaro, del que se esperan más alegrías esta temporada.

Una imagen de la prueba celebrada en Portugal.MC SORIA

Carlos Fernández corrió también en XL haciendo pareja con un gran amigo del club MC Soria, como es el riojano David Calvo, un fantástico piloto de Préjano (La Rioja). El viernes consiguieron hacer una buenísima P13 después de completar una carrera muy segura con pocos fallos. El sábado, tras ocho horas de moto consiguieron llegar al CP15 lo que les colocó en una magnífica P6 de la categoría. El domingo hicieron una P8 y completaron 2 vueltas al exigente circuito portugués. Estos resultados nos hacen pensar que el bravo piloto de Navaleno Carlos Fernández, está cogiendo una gran forma y seguramente le veremos en alguna carrera más.

Adrián Calvo por su parte corrió en categoría Hobby. El viernes logró una P21, haciendo un gran día. El sábado completó 15CP tras más de 8h encima de su moto, lo que le colocó en una magnífica P10. El domingo, sin sentirse cómodo en el recorrido y con el tráfico, consiguió hacer una meritoria P20. Gran actuación del piloto adnamantino, que seguro veremos pronto metido en alguna otra carrera.

Los integrantes del club soriano tienen en el punto de mira la siguiente prueba del campeonato de Castilla y león de Hard Enduro el día 24 de mayo en Olleros de Sabero (León).