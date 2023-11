El Numancia salva un punto ante un Adarve en inferioridad

Publicado por Área 11 Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Reparto de puntos entre Numancia y Adarve en un partido muy intenso y en el que hubo multitud de oportunidades por ambas partes. Tras una primera parte movida en la que el Numancia mandó un balón al palo y reclamó dos penaltis sobre Carlos González, a pesar de jugar con uno más por expulsión de Miñambres, sería Juanma el que marcase para el conjunto local mediada la segunda parte. Lupu no falló de cabeza a centro de Bonilla y logró el empate que mantiene al conjunto soriano en la segunda posición. La próxima semana, visita el Pedro Escartín para enfrentarse al CD Guadalajara.

Con el objetivo de seguir metiendo presión al Talavera, el Numancia de Soria se desplazaba a Madrid para enfrentarse al complicado Unión Adarve, equipo que no ha perdido todavía como local y es que saca el máximo provecho a un campo pequeño, de césped artificial y que cualquier balón en largo es peligro de gol. Para el encuentro, la principal baja del conjunto dirigido por Javi Moreno fue la de su delantero Noé Ela, convocado por Guinea Ecuatorial para la clasificación del Mundial 2026.

El Unión Adarve se mantiene invicto en su campo, de hierba artificial.área 11

El encuentro comenzó con el Numancia descarado en busca de la meta contraria. Así, en el minuto 3, Bonilla colgaba una falta peligrosa al corazón del área que la zaga local despejaba. No tardaría el Adarve en inquietar la meta de Kudakovskiy con otra falta lateral que Zubiri enviaba de cabeza a córner. En el 8, centro de Ortolá que Meseguer remataba fuera, al igual que cuatro minutos después hizo Lupu cuando David Sanz recuperaba el esférico, centro que remataba Carlos González de cabeza al paso y el delantero hispano-rumano enviaba el rechace por encima del larguero.

Al cuarto de hora, pase en profundidad de Ortolá a Harta y en el mano a mano con el meta ruso, paradón con el pie a córner. Kudakovskiy fue el protagonista instantes después al detener dos disparos consecutivos a bocajarro a Juanma y que acabaron con el portero de Vladivostok lesionado y haciendo que Dorronsoro calentase en la banda. En el 20, saque de banda larguísimo de Lupu a Carlos González que caía dentro del área ante Alfredo Sotres y penalti muy reclamado que el árbitro no consideró como tal. No tardaría ni un minuto en disparar Lupu raso a las manos de Adrián Fernández. El encuentro estaba entretenido y en el 25, saque de banda otra vez de Lupu y esta vez Moustapha era el que remataba de cabeza desviado. En la siguiente jugada ofensiva numantina, otro penalti reclamado por mano de Sotres al intento de sombrero de Carlos González dentro del área local.

Numerosos aficionados del Numancia se desplazaron hasta tierras madrileñas aprovechando el buen tiempo y el cómodo horario matutino.ÁREA 11

A la media hora de partido, falta directa botada por Miñambres que sacaba Moustapha de cabeza mientras que Zubiri, tras cambiarse las botas, casi remata con la testa una falta lejana. Pudo marcar Albur en una contra bien armada pero su remate flojo lo detuvo Petr. La primera parte agonizaba y en el 40, centro por la izquierda de Bonilla, Diamanka remataba a un metro de Adrián Fernández y paradón del guardameta sobre la línea de gol. Se llegó al descanso con una falta lateral por la derecha del Adarve botada por Miñambres y gol anulado a Harta en el segundo palo por fuera de juego.

Para la segunda parte, Javi Moreno no tuvo más remedio que realizar tres cambios, la de Kudakovskiy y Vicario por lesión y la de Diamanka por el alto número de tarjetas amarillas vistas en la primera parte. El Adarve dio un paso adelante y el Numancia aguantaba bien atrás. En el 51, recuperación de Carlos González y Miñambres, al ver que se le escapaba armando la contra, le hizo una entrada por detrás que le supuso la expulsión directa. Con un hombre más, el Numancia no generaba el peligro esperado, a pesar de que en el 56, centro pasado de David Sanz al que no llegó Lupu u otro centro de Alfonso que se marchó por encima del larguero local. El Adarve, a la hora de encuentro, comenzó a crear peligro delante de Dorronsoro. Albur centraba sin compañero rematador mientras que Noman centraba atrás y disparo de Álex Ortolá fuera. Antes del primer tanto del partido favorable al Adarve, centro de David Sanz que Rubén enviaba alto. Con el Numancia perdonando, Juanma lograría batir al meta vasco. Saque de falta en largo, balón bajado y el central empujaba a gol. Muchas protestas por posible mano en el control pero el árbitro seguía sin pitar penas máximas. Los de Javi Moreno fueron capaces de reaccionar y en la siguiente jugada de peligro numantina, saque de falta lateral de Bonilla que Lupu, de poderoso salto y cabezazo, lograba la igualada.

En el 87, contra de libro de Rubén que se recorrió todo el campo con el balón en los pies y cuando pisa área, no acertó ni a pasar ni a disparar, siendo lento ante la defensa madrileña. Los sorianos armaban mal las contras y perdonaban una y otra vez al Adarve de encajar el segundo tanto. Ya en el tiempo de prolongación, disparo de Rubén que se estrellaba en Hakim mientras que el encuentro terminó con un remate de Lupu de cabeza que Adrián Fernández detenía sin problemas. Con el 1-1 concluyó un encuentro que bien pudo haberse decantado para cualquier lado.