Javi Moreno y Pablo Álvarez: enemigos íntimos

Las historias de Javi Moreno y Pablo Álvarez en los banquillos parecen condenadas a cruzarse y tras los marcadores de la pasada jornada 21 sus dos equipos, Numancia y Sanse, se presentan como los máximos candidatos para conseguir la única plaza de ascenso directo a Primera Federación. Un ascenso por el que ya pelearon en junio del año pasado al frente del Tarazona y del Navalcarnero y que finalmente salió triunfador el actual míster numantino. Javi y Pablo son enemigos íntimos y todo apunta que en el mes de mayo uno celebrará el salto de categoría y el otro tendrá que fajarse en el inquietante e imprevisible play off.

En noviembre del año pasado Numancia y Sanse se vieron las caras en Los Pajaritos en el enfrentamiento de la primera vuelta y en aquella ocasión hubo tablas en un partido que acabó empate a uno. El ex numantino Binke igualaba en la recta final el tanto inicial de De Frutos en el que ha sido uno de los mejores partidos que se han visto esta temporada en el terreno de juego de Los Pajaritos.

Un duelo de poder a poder en el que el Sanse tal vez exhibió más calidad ante un Numancia que tuvo sus ocasiones. Fue en la sala de prensa donde saltaron chispas entre los dos entrenadores, tal vez recordando el doble episodio del play off de ascenso de 2023. Pablo Álvarez, con raíces en el pueblo soriano de Matalabreras, comentaba ante los medios de comunicación que el Sanse había sido muy superior al Numancia y que se había jugado a lo que quiso el equipo madrileño.

Estas declaraciones no le sentaron nada bien a Javi Moreno, que en su comparecencia no se mordía la lengua. «Pablo es muy buen entrenador, pero tiene que ser más humilde en sus declaraciones. Nosotros también hemos tenido ocasiones muy claras. Se ha visto a un Numancia muy serio y claro que sabíamos que iba a ser un partido así. Repito, es muy buen entrenador , pero tiene que ser más humilde». Javi Moreno no olvidaba las declaraciones de su colega en el banquillo visitante e indicaba que «conforme pasen los años todavía será mejor entrenador. Es muy joven y tiene que ser más humilde».

Desde aquel primer envite en Los Pajaritos han pasado tres meses y Numancia y Sanse siguen codo con codo en lo más alto de la clasificación. Sólo el más 19 de la diferencia de goles a favor y en contra del Sanse por el más 14 de los sorianos permite a los madrileños estar por encima en la tabla. Pero en el mes de marzo, concretamente el sábado 23 de marzo a las 17.00 horas, estos dos equipos se volverán a ver las caras en San Sebastián de los Reyes.

Ese día 23 de marzo Javi y Pablo volverán a recordar desde los banquillos la batalla de la temporada pasada de la que salió triunfador el entrenador de Silla al frente del Tarazona logrando el ascenso a Primera Federación. Dos partidos de infarto con victoria en la ida para los aragoneses por 2-1 y con empate a uno en Navalcarnero. En aquella final el Navalcarnero se adelantaba en la recta final de los 90 minutos reglamentarios y todo hacía indicar que el partido se iba a la prórroga. Sin embargo, en el tiempo de añadido el ahora numantino Carlos González sería el verdugo del equipo de Pablo Álvarez al anotar el que iba a ser definitivo empate a uno.

Aquel partido, además de Javi Moreno y Carlos González, también tuvo como protagonista a otros numantinos como Dorronsoro, Diego Royo, Moustapha o el propio David Sanz que en el mercado de enero se fue cedido al Unión Adarve. El Tarazona de Javi Moreno subía a Primera Federación y el Navalcarnero de Pablo Álvarez se quedaba con la miel en los labios. Curiosamente tanto uno como otro cambiaron de aires y los caprichos del fútbol les vuelven a encontrar en otra batalla por el ascenso. Queda mucha Liga y, aunque hay más invitados en la pelea por el ascenso directo, Numancia y Sanse son los que están llegando con las mejores sensaciones.