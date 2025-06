El lustro aciago del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia vivía el domingo otra jornada trágica en su historia más reciente al ver como en el minuto 90 se quedaba sin el ansiado ascenso a Primera Federación. Otro mazazo más en un último lustro que ha sido aciago para los intereses del club, que desde el desembarco de Football Newco como máximo accionista no ha levantado cabeza. Cinco años de desgracias que tenían su último capítulo en la final ante el C.D. Teruel. Una profunda crisis tanto institucional como deportiva de la que no acaba de salir una entidad que en los años anteriores había navegado en la calma y en la seguridad que da el fútbol profesional.

Football Newco llegaba a la dirección del Numancia en septiembre de 2018 y en aquella primera temporada, con Moisés Israel como presidente, se lograba la permanencia en Segunda División. Una salvación que no fue nada fácil ya que hasta la penúltima jornada de Liga el equipo no respiró tranquilo. Tan sólo un año antes el Numancia se había quedado a un paso de subir por cuarta vez en su historia a la Primera División. Los rojillos, entrenados por Jagoba Arrasate, veían como el Valladolid les ganaba la partida en la final del play off de ascenso.

El primer Numancia de la era Footbal Newco salvaba los muebles sobre la campaña, desenlace que no se iba a producir tan sólo un año más tarde. El año de la pandemia del Covid será recordado por el descenso del fútbol profesional, situación de la que se disfrutaba de 1997.

El descenso a Segunda B en julio de 2020 no acaba de superarse cinco años más tarde y el domingo se vivía un nuevo capítulo del drama por el que atraviesa el Numancia. En la campaña 2020-2021 partía como uno de los favoritos para regresar a Segunda División, aunque la realidad fue otro nuevo descenso a Segunda Federación. La reestructuración de las categorías del fútbol español jugó en contra de un Numancia que, lejos de volver al fútbol profesional, perdía una división más para estrenar la novedosa Segunda Federación.

En esta travesía por el desierto del Numancia el único oasis llegaba en la temporada 2021-2022 con el ascenso a Primera Federación de la mano de Diego Martínez como entrenador.

En aquella campaña, que es la excepción de la oscuridad del Numancia en este último lustro, Moisés Israel ya había dejado la presidencia del Numancia y el cargo lo tomaba Santiago Morales. La parte ecuatoriana de Football Newco se hacía con el control de la entidad y daba la sensación que podía comenzar una etapa brillante. Nada más lejos de la realidad ya que sólo un años después, en mayo de 2023, llegaba un nuevo mazazo para el Numancia al bajar a Segunda Federación.

Una segunda vuelta calamitosa hundió a los rojillos, que en la última jornada en Los Pajaritos perdían ante el Cornellá para certificar el descenso. El paso por la Primera Federación había sido efímero y había que remangarse en la modesta y siempre complicada Segunda Federación.

El primer intento por conseguir el salto de categoría no surtía efecto y en Yecla se enterraban las opciones de ascenso. El Numancia ya había desaprovechado la primera bala por subir en Cáceres, cuando teniéndolo todo a su favor se quedaba sin el ascenso directo. El play off tampoco iba a ser la fórmula para subir al encontrarse con el Yeclano como último obstáculo.

Era el mes de junio de 2024 y casi 365 días después se repetía la historia con otro ascenso fallido ante el Teruel. El cambio de presidente con la llegada de Patricio de Pedro en lugar de Santiago Morales tampoco ha dado los resultados esperado y el Numancia tendrá que estar un tercer ejercicio seguido en el infierno de la Segunda Federación.