El detallazo de un jugador del Numancia con sus colegas del Teruel

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Drama para el C.D. Numancia y fiesta para el C.D. Teruel a la finalizar el domingo el partido en Los Pajaritos. Los primeros se quedaban en Segunda Federación y los segundos ascendían a Primera. Momentos difíciles para los jugadores numantinos lo que no impidió que uno de ellos tuviera un detallazo con sus colegas turolenses cuando estos ya se encontraban en el vestuario visitante.

Moustapha, protagonista en la recta final del choque al cometer penalti sobre Aimar Peña que iba a ser decisión para la suerte de unos y otros, andaba unos metros, los que separan el vestuario local del visitante, para felicitar uno por uno a los futbolistas del Teruel.

Un gesto que honra al senegalés y que define el tipo de persona que es. Todo un deportista de los pies a la cabeza que sabe encajar igual de bien las derrotas que las victorias.

La plantilla del Teruel, que estaba inmersa en plena celebración por su regreso a la Primera Federación, se mostró sorprendida por la reacción del centrocampista del Numancia y al mismo tiempo agradecida. Y es que después de perder un ascenso no es nada sencillo tener un comportamiento como el que tuvo Moustapha. Todo un señor dentro y fuera del campo y del que hablaba maravillas Aitor Calle en su comparecencia de prensa posterior al partido. Más 'Moustaphas' necesita el fútbol para que la deportividad impere ante los malos modos, las protestas y las malas artes.