El Real Ávila reacciona a tiempo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo que este domingo visita Los Pajaritos en el Real Ávila, uno de los firmes candidatos en estos momentos a colarse en play off. Es candidato tras reaccionar a tiempo en el mercado invernal y con un cambio de entrenador en febrero que ha mejorado el rendimiento del equipo.

Las raíces del fútbol en la ciudad amurallada se remontan a 1923 con la creación del Ávila Footbol Club. Dos años después el Rey Alfonso XIII acepta la Presidencia de Honor del club y el Alfonso XIII quien autorizó a la entidad a utilizar el título de Real, por lo que pasó a llamarse Real Ávila Footbol Club. Será el 30 de agosto de 1925 cuando por primera vez se presente con su nuevo nombre y, tras la Guerra Civil, ya en 1943, cuando se constituya con el nombre que tiene en la actualidad. Desde entonces hasta la actualidad, el Real Ávila militó en gran medida en Tercera División, saltando a Segunda Federación el curso pasado.

La temporada pasada en Segunda Federación tuvo un presupuesto de 1,1 millones en lo que puede considerarse una temporada notable. El equipo no sólo no logró la permanencia en la categoría si no que además de clasificó para disputar el play off de ascenso a Primera Federación. La presente temporada arrancaba para la entidad con el objetivo de asentarse en la cuarta categoría del fútbol español, una situación que parece haber conseguido con creces como lo demuestra su puesto en la clasificación. Los abulenses son en estos momentos uno de los invitados colarse de nuevo en el play off.

En este sentido hay que señalar que el Real Ávila ha sabido reaccionar a tiempo. En el mercado de verano llegaron 12 refuerzos, algunos de ellos abandonaron el club en el pasado mercado invernal. En ese mercado de invierno llegaban al equipo otros cuatro jugadores. Diego López, un mediapunta procedente del Utebo; Javi Grillo, un centrocampista del Estepona, Dani Sánchez, jugador formado en la cantera del Valencia, y Jesús del Amo, central procedente del Real Jaén.

A estos cambios invernales hay añadir el que tuvo lugar en el banquillo en el mes de febrero, cuando Aitor Martínez tomó las riendas del equipo en lugar de Marc García, destituido tras perder 2-4 ante el Atlético Astorga. El técnico cogió al equipo en la novena posición con 31 puntos y en sus dos primeros partidos perdió ante Valladolid Promesas (7-2) y Salamanca (1-2) pero desde entonces ha reaccionado hasta meterse en zona de promoción. Los abulenses han ganado cinco de los últimos seis partidos que ha disputado, entre ellos superó al Real Oviedo Vetusta en tierras asturianas. La trayectoria le ha permitido colarse en zona de promoción, un puesto por el que va a luchar hasta final de temporada. El equipo de la ciudad amurallada ha hecho lo más difícil, reaccionar, una situación que ha cambiado la cara al equipo en el tramo más importante de la temporada.

Aitor Martínez llega en febrero

El entrenador del Real Ávila es Aitor Martínez Medina (Terrasa, 10-01-1985), quien recaló en la ciudad amurallada en el pasado mes de febrero en lugar del destituido Marc García, cesado tras caer 2-4 ante el Atlético Astorga.

El técnico del equipo abulense pasó por las canteras del Espanyol y F. C. Barcelona, donde estuvo seis años, para luego desarrollar una dilatada carrera como futbolista en Segunda B a lo largo y ancho de la geografía española. UB Conquense, CD Puertollano, Agrupación Deportiva Ceuta, Atlético Ciudad, CD Roquetas y UE Sant Andreu fueron las entidades en las que militó, colgando las botas en este último club en la temporada 12-13.

Como preparador ha desarrollado su carrera deportiva trabajando con la cantera. De esta forma, comenzó a entrenar en la cantera del Málaga, entidad donde estuvo cinco años, para luego dar el salto a la del Real Betis en 2019. Con los juveniles del club verdiblanco se proclamó campeón del Grupo 4 en la 21-22 y se clasificó para la final de la Final Four de la Copa del Rey. En junio 2024 firma por el Atlético Sanluqueño donde es destituido en septiembre.