La última bala del Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia recibe esta tarde en Los Pajaritos al Real Ávila en el que, se antoja, puede ser la última bala del equipo rojillo si quiere engancharse de alguna forma a esa pelea por entrar en una zona de play off cuyo acceso, en cualquier caso, no depende de sí mismo.

La temporada del equipo soriano está alejada de los targets fijados. El reto del ascenso directo, objetivo principal del curso, hace ya unas cuantas semanas que se esfumó. El siguiente reto, el de entrar en play off, se ha complicado en exceso después de una trayectoria de cuatro puntos de 15 posibles. En el momento de la verdad el grupo que dirige Ángel Rodríguez no ha tenido la personalidad suficiente para colarse en esos puestos de privilegio.

Aún así, dados los tropiezos de los rivales en esa pelea por la promoción, los rojillos están a cuatro puntos de un play off cuya última plaza marca el rival de esta tarde. Y de ahí que el choque se antoje la última bala si se quiere tener alguna opción de colarse entre los cinco primeros. Tampco se puede obviar que, debido a esa trayectoria, los rojillos están a cinco puntos del puesto de promoción de descenso, una situación que se antoja complicada pero siendo esto fútbol... y la imagen del equipo tampoco invita precisamente al optimismo. Ya sería el colmo de esta errática campaña.

De cara al compromiso ante los abulenses, Ángel Rodríguez se verá obligado a hacer cambios en el once. El técnico rojillo recupera a De Frutos tras sanción pero pierde a Cristian Delgado y Buyla por acumulación de amonestaciones. Además, Álex Escardó es baja por la lesión sufrida ante la Sarriana.

El Real Ávila llega a Soria en su mejor momento de la temporada pese a perder el pasado fin de semana ante el Langreo. Los abulenses se han enganchado a la zona de promoción tras una racha de 16 puntos sumados de 18, una trayectoria que les ha metido de lleno en las cinco primeras posiciones y con un buen estado anímico. Y en esa situación es un conjunto peligroso toda vez que tienen en sus filas la capacidad de oler la debilidad del rival y aprovecharla. Los pupilos de Aitor Martínez recalan en Los Pajaritos con la vitola de ser el tercer mejor visitante de la competición con 24 puntos de 45 disputados.