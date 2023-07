Serrano: «No gana el PP, ganan los pueblos de menos de 100 habitantes»

V.F.M / J.S. Soria

La inadmisión del recurso de amparo del PSOE de Soria ante el Tribunal Constitucional pone punto y final a la batalla jurídica por el control de la institución provincial que mantenían socialistas y populares tras las elecciones del 28-M. El PP volverá a gobernar la Diputación, esta vez por mayoría absoluta, y Benito Serrano, presidente en funciones de la institución que renovará su cargo el próximo miércoles, reiteró ayer su «mano tendida» al PSOE para «trabajar por Soria». Los socialistas, que ayer aún esperaban la comunicación oficial de la providencia del TC, aún no la habían recibido en la mañana de ayer, y por boca de su diputado proclamado y alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, señalaban que «si se entra al fondo, la razón la tiene el PSOE».

El TC inadmite un recurso de amparo interpuesto por el PSOE contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que avalaba el reparto de diputados provinciales realizado por las juntas electorales de zona de Soria y Almazán previa consulta a la Junta Electoral Central. Esa inadmisión pone fin a las reclamaciones judicial y certifica la composición de la próxima Diputación –cuyo Pleno de constitución se celebra el miércoles– con 13 diputados del PP, 11 del PSOE y uno de Vox.

«No ha ganado el PP, ganan los pueblos de menos de 100 habitantes», aseguró ayer Serrano en referencia a la polémica original del conflicto vinculada al sistema de conteo en este tipo de municipios. «El PSOE quiso, por un lado, que el voto de esos vecinos valiera menos que el del resto y que esos ayuntamientos tuvieran que ser gobernados por una gestora», reiteró. El presidente popular considera que las acciones del PSOE «demuestran que lo único que le importaban eran los sillones de la diputación». Serrano insistió en que las juntas electorales de zona, la central, el TSJ y el TC le han dado la razón al PP y remató señalando que «si alguien quería vulnerar los derechos constitucionales era el PSOE».

Serrano confía en que la mayoría absoluta «nos permita desarrollar nuestro proyecto de provincia» y «como ya dije el otro día, vamos a tener en la bancada socialista al alcalde de Soria, Carlos Martínez, y desde aquí, mano tendida para luchar por esta tierra e intentar llegar a acuerdos en todo aquello que sea necesario».

Por su parte, el alcalde de Soria y diputado provincial reconocía ayer que todavía no se disponía de la notificación oficial por parte del Tribunal Constitucional, en la que se da cuenta del razonamiento jurídico por el que se concede la razón al PP. «Lo hemos conocido a través de los medios de comunicación pero no podemos ir más allá. Tendríamos entonces que asumir los criterios de la Justicia». Sin embargo, sí dejó claro que «si se entra en el fondo, la razón la tiene el PSOE», en el sentido de que el alto tribunal no ha entrado precisamente en el fondo del asunto, ya que considera que no se ha vulnerado la normativa.

En cuanto al ofrecimiento de «mano tendida» por parte de Benito Serrano al PSOE durante esta legislatura, el alcalde de Soria señaló que «espero hechos más que palabras» y «que se pase a la acción para conseguir una Diputación Provincial más dinámica». En este sentido, el regidor dijo echar de menos proyectos por parte de la institución provincial «que no han sido ni firmes ni a pleno rendimiento». «Son los hechos los que nos pueden convencer», apostilló. Además, dejó claro que reclamará desde la Diputación un planteamiento «similar al de la ciudad» en el mundo de la cultura, con actividades diarias para poder dinamizar los pueblos de la provincia.