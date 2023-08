Redacción Soria

La asociación Asden-Ecologistas en Acción de Soria ha realizado una campaña de medición de nitratos en agua de la red de abastecimiento en 110 localidades, de las 500 que componen la provincia de Soria, en los que era probable encontrar altas concentraciones de nitratos, usando para ello un instrumental de campo que tiene su utilidad para realizar un cribado y obtener una imagen de la situación general de los pueblos de la provincia, explica la asociación en un comunicado.

Los valores que ofrece esta técnica son "orientativos", ya que los valores precisos "se obtienen con técnicas realizadas por un laboratorio certificado".

Esta campaña, dice Asden, tiene el fin de "mejorar la información y concienciar a la población de Soria para que se adopten medidas de prevención eficaz de la contaminación que tiene su origen en las actividades agrícolas, en la ganadería industrial y en los vertidos de las aguas residuales urbanas e industriales".

La medición se ha realizado, siempre según la asociación, entre el 16 de junio y el 19 de julio, y en ella han participado socios, y también vecinos que estaban "preocupados por la calidad del agua y por la escasa información que reciben de su ayuntamiento".

A modo de resumen, decir que los datos obtenidos "son preocupantes: del total de 110 pueblos de la muestra, 24 superan los 50mg/l de nitratos con el método de análisis realizado". Son los casos de:

Coscurita. Morales. Morón de Almazán. Alentisque. Buberos. Peroniel del Campo. Serón de Nágima. Viana de Duero. Castillejo de Robledo. Momblona. Nepas. Maján. Fuentelmonge. Zayas de Torre. Fuentetecha. Escobosa de Almazán. Nolay. Mazaterón. Castejón del Campo. Almazul. Cubo de la Sierra. Gómara. Segoviela. Valderrodilla.

En otros 17 pueblos se han medido concentraciones de nitratos en torno a los 50 mg/l de nitratos, y en los que por la técnica utilizada, y la cautela necesaria en temas de salud, no se puede afirmar si superan o no el límite de los 50mg/l. Luego hay otros 13 que están por debajo de los 50mg/l pero que están en riesgo de tenerlos en algún momento del año o de superarlo en un corto periodo de años. Hay 48 pueblos con concentraciones inferiores a 30mg/l con agua potable pero con signos de contaminación y por lo tanto no pueden tener la calificación de agua de excelente calidad.

Y finalmente solo 8 pueblos tiene nitratos por debajo de los 15 mg/l. Todo ello considerando que Soria tiene unos quinientos núcleos de población, y que no se han analizado aguas de por ejemplo el cuadrante nor-occidental cuya contaminación por nitratos es baja debido a que son pueblos eminentemente forestales, "a diferencia al resto de la provincia que sí está afectada por tal contaminación".

Además de estas localidades en la provincia de Soria hay otras muchas en las que no se han tomado muestras y que "oficialmente superan o rondan los 50mg/l de nitratos en sus aguas potables. Y cuyos datos ya han aparecido en los medios de comunicación".

"Los valores obtenidos por la asociación ecologista contradicen las declaraciones que en alguna ocasión ha dado la Junta de CyL a los medios de comunicación, que tratan de minimizar el problema indicando que las altas concentraciones de nitratos en muchos pueblos es algo puntual, de escasa entidad y de unos pocos días al año", subraya.

Explica que actualmente la calidad del agua potable se regula por el Real Decreto 3/2023 que ha sido aprobado en enero de este año, en el cual se incorpora la novedad de que todas las localidades mayores de 50 habitantes (hasta ahora sólo afectaba a las localidades de más de 500 habitantes) deben realizar un análisis anual 'completo' del agua, entre cuyos parámetros se encuentran los nitratos, plaguicidas, antibióticos o antiinflamatorios, uranio, Legionella, etc. Ahora bien, los datos obtenidos por los ecologistas indican que "la contaminación por nitratos no entiende de tamaños de población, y no es aceptable que los habitantes de la España Vaciada sean ciudadanos de segunda con una salud desprotegida",

Asden indica que se está dirigiendo "a los ayuntamientos en los que se han observado mayores niveles de contaminación con objeto de que realicen análisis con mayor frecuencia con laboratorios certificados para conocer con precisión, tal y como exige la norma, la concentración de nitratos, y para que actúen en consecuencia; en especial adoptando medidas para prevenir y reducir tales niveles, frente a medidas costosas y paliativas como son instalar desnitificadoras o realizar nuevos sondeos".

REGULACIÓN

La declaración de Zona Vulnerable corresponde a las CCAA, y en la actualidad incluye a sólo 24 municipios de los 180 de la provincia de Soria, "muchos menos de los que realmente ya tienen localidades con agua no potable por contaminación por nitratos. Un número que la Junta de CyL pronto se va a ver obligada a incrementar y ajustar a la realidad ambiental porque la Comisión Europea ha denunciado a España, y expresamente a CyL, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la directiva de Nitratos (91/676/CEE) por no declarar correctamente Zonas Vulnerables y por no adoptar medidas eficaces para reducir la contaminación difusa de la ganadería y agricultura".

En tal sentido, Asden recuerda el informe emitido por el Procurador del Común en el año 2019 "en el cual expresaba su crítica a la Junta de CyL por no tener medidas eficaces en el control y vigilancia de la actividad y del vertido y aplicación de purines de las macrogranjas". "Han pasado 4 años, y la Junta de CyL todavía no ha puesto en marcha medidas de vigilancia y control real y efectivo que demuestre el cumplimento de la normativa, ya que tal control es simplemente documental. Todo ello considerando que el número de cabezas de ganado en régimen de ganadería industrial se incrementa", apostilla.

La asociación continúa en su comunicado que "la respuesta social de los pueblos afectados por la contaminación de los nitratos es paradójica: en general los propios vecinos no le dan importancia a tal hecho y a los efectos sobre su salud. Al realizar los análisis, los voluntarios de Asden ha sido testigos de cómo hay vecinos de varios pueblos, entre los que se encuentra Dévanos que es Zona Vulnerable que por ejemplo van a coger agua para beber de una fuente de la que desconocen que tiene 58mg/l de nitratos y porque piensa que es mejor que la del grifo de su casa, que curiosamente tiene sólo 35 mg/l(Valores de nitratos obtenidos por Asden con una técnica no oficial)"

Añade que "en muchas fuentes públicas de los pueblos ponen el cartel 'Agua no potable', que tradicionalmente asociamos con el hecho de que no reciben un tratamiento de cloración para eliminar patógenos biológicos, cuando en realidad el problema es que tienen más de 50mg/l de nitratos".

Las soluciones que han adoptado algunos pueblos, señala, "no siempre son las deseables. Las desnitrificadoras dan un agua potable pero de escasa calidad, y las nuevas captaciones en otro lugar o a más profundidad se hacen sobre acuíferos que también están contaminados, como es el caso de Hinojosa del Campo que va a tomar agua de un acuífero a 250 metros de profundidad que ya tiene 30mg/l de nitratos".

Por el contrario, destaca que también hay pueblos "con la ideas claras, como es Fuensaúco, cuya fuente y agua del grifo tiene 100mg/l de nitratos y colocan este cartel: 'Agua no potable por exceso de nitratos'; una información que fomenta la concienciación sobre una realidad ambiental que se quiere mejorar". Pero dado que no están en Zona Vulnerable "no se pueden adoptar medidas preventivas de contaminación del agua que beben, e incluso se va a autorizar la instalación de una macrogranja porcina en la superficie de su acuífero".