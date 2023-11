Soria Ya no se cree el Plan Soria y lo tilda de "cuento de la lechera"

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El balance del Plan Soria realizado este lunes por el consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no ha convencido a Soria Ya. Según señaló la formación a través de un comunicado, los datos no les resultan creíbles y numerosas inversiones se tendrían que haber hecho de todas formas, con plan o sin él, convirtiendo el documento en un "cuento de la lechera" para el desarrollo de la provincia.

Carriedo "el lunes anunció que ya estaban 'movilizados' 79 millones de euros, pero eso es, una vez más, el cuento de la lechera de la Junta de Castilla y León en Soria". El consejero lleva trabajando en la Junta "desde 1995, primero al frente de la dirección general de presupuestos y luego, desde 1999, en otras responsabilidades incluidas la titularidad de la consejería de Economía y Hacienda. Muchos años para hablar de millones de euros 'movilizados'. Eso no es ningún concepto de ejecución de presupuestos".

Soria Ya denuncia que para la Junta de Castilla y León "redactar un proyecto de construcción de un centro, asignarle un presupuesto, es como haberlo hecho. Pero los sorianos ya tenemos experiencia, hemos visto muchas cosas, muchas propuestas que nunca se han llegado a ejecutar o, si se ejecutan, tardan décadas en finalizarse".

Según manifestó el lunes la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, la mayor parte de estos fondos van destinados al Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), alrededor de 20 millones de euros. "No se anunciaron proyectos en otras zonas de Soria, por lo que este plan se olvida de gran parte de la provincia".

"Llevamos años esperando este parque empresarial, si es que alguna vez llega a serlo, y en Soria Ya no entendemos las noticias que desde la Junta de Castilla y León se cuentan sobre él. Por las ingentes cantidades de dinero público invertidas (enterradas más bien) en este proyecto y el anuncio de empresas interesadas, ya debería haber dado algún fruto, pero la realidad es que sigue siendo un descampado".

Siempre según el documento remitido por Soria Ya, "desde el gobierno autonómico afirman que hay un 44% de parcelas reservadas, pero ocultan a los sorianos las empresas que van a instalarse en este espacio, realizando anuncios en este sentido desde abril de 2021, pero sin ver nada concreto ni en funcionamiento. Si el PEMA va viento en popa, no entendemos esta falta absoluta de transparencia".

Asimismo aseveran que apenas se sabe sobre la instalación de nuevos proyectos, aparte del cambio de ubicación de una conocida empresa de embutidos con sede actualmente en Soria capital, "es la instalación de empresas públicas y de la administración autonómica: el Centro de Formación Profesional Dual del ECyL, el Centro Superior de Formación de la Consejería de Educación y la planta de hidrógeno verde que se ejecuta por la empresa pública Somacyl".

Hasta ahora, la iniciativa privada, "vital para un proyecto como el PEMA, es prácticamente inexistente, más allá de la próxima llegada de la empresa Gira Wind, participada también por Somacyl y el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), otra empresa de la Junta dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda", resumen desde la formación 'sorianista'.

El 2 de octubre de 2007 la Junta de Castilla y León anunciaba que la Ciudad del Medio Ambiente en Soria tenía comprometidas inversiones empresariales por más de 410 millones. "Desde entonces, decenas de notas de prensa, pero prácticamente ningún avance. Un parque que iba a ser un revulsivo para la provincia sigue vacío y sin empresas, es decir, sin actividad que genere negocio y oportunidades".

Otra de las inversiones mencionadas este lunes por los representantes de la Junta fue la de la ampliación del Centro de Formación Profesional Pico Frentes, de Soria. "Inversión que aplaudimos, como no puede ser de otra forma, pero esto no es una inversión de Plan Soria, que tiene como objetivo buscar inversiones concretas para Soria con un afán diferenciador respecto a otras provincias". Esta ampliación del CIFP Pico Frentes tiene una financiación de 13,3 millones de euros, pero la Junta está invirtiendo en infraestructuras educativas por toda Castilla y León por un importe de 183,1 millones de euros, según los datos aportados por Soria Ya. "No hay un trato favorable con Soria, no es una inversión extraordinaria ni especial, esto se está haciendo en otras provincias de la Comunidad".

"Por eso los sorianos no nos creemos este Plan Soria II", prosiguieron desde la plataforma. "No vemos una incidencia real en la provincia en forma de inversiones y proyectos diferenciadores. El primer Plan Soria fue un fracaso, reconocido por la propia Junta de Castilla y León, en el que incluyeron los gastos ordinarios de todas las consejerías en Soria (incluían hasta el transporte a la demanda o los cambios de señalización en carreteras autonómicas, que se hacían en todas las provincias).

Este segundo Plan "tampoco se está percibiendo por parte de la sociedad soriana como un revulsivo para el reequilibrio territorial, la creación de oportunidades y la lucha contra la despoblación que sufre la provincia, objetivos principales que debería tener un plan específico como este, por lo que consideramos que es una nueva oportunidad perdida para Soria a costa del bolsillo de los contribuyentes".