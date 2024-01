Izquierdo pide una «solución» a la falta de aparcamiento en la ciudad

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP volvió a llamar la atención sobre el problema de aparcamientos que sufre la ciudad de Soria. En un encuentro con periodistas la portavoz popular, Belén Izquierdo, lamentó que en estas fechas y con el aumento de población la circulación por la ciudad «es un caos» . «No hay aparcamientos y los parkings están llenos, ¿qué hacemos con los coches?», cuestionó reclamando una «solución» al equipo de Gobierno. Izquierdo también reiteró la necesidad de avanzar en áreas como Urbanismo o Personal.

Tal y como explicó este medio, el grupo popular solicitó la semana pasada una comisión extraordinaria de Urbanismo para conocer la situación exacta del departamento. «Si de verdad se necesita personal, que puede ser, que se incluya en la oferta de empleo de 2024 y que sean las primeras plazas en salir», reclamó. Izquierdo insiste en que la situación de Urbanismo ya afecta tanto a los grandes proyectos como a los pequeños temas cotidianos. «Es inconcebible», insistió en relación al funcionamiento del área. Desde el PP la responsabilidad en esta situación está clara y corresponde al concejal de Urbanismo, Luis Rey – para el que ya solicitaron su dimisión en noviembre –. «No es algo puntual, lleva así mucho tiempo», lamentó.

Uno de los problemas a atajar en el nuevo año es, a juicio del grupo popular, la falta de aparcamientos en la ciudad. El PP planteó hace unas semanas la posibilidad de crear un nuevo parking bajo el parque de La Barriada y el PSOE tildó la propuesta de «ocurrencia». Posteriormente, con el convenio de la parcela del circo se ha planteado la posibilidad de habilitar en ese terreno una zona de aparcamiento. «Eso quiere decir que igual no era tanta ocurrencia, algo de razón teníamos cuando advertíamos que se estaban perdiendo muchas plazas», señaló Izquierdo.

Desde el PP apuestan por la «convivencia» de peatones y vehículos» por lo que «es necesario que las necesidades de ambos se ven equilibradas». «Si perdemos plazas, ¿qué hacemos con los vehículos?», planteó la portavoz popular añadiendo que «en estos días con el aumento de población la ciudad es un caos y si llueve un poco, imposible». «Hay que dar una solución, y aquella ocurrencia no iba tan desencaminada cuando han planteado un solución a 120 metros», subrayó.

PERSONAL Y URBANISMO

Tal y como ha repetido desde la campaña, las dos ‘obsesiones’ del PP municipal son «ordenar» las áreas de Personal y Urbanismo del Ayuntamiento. «Hay muchas cosas que se pueden mejorar y hay mucho que hacer, sin olvidar lo demás, a nivel interno vemos clave Personal y Urbanismo», explicó Izquierdo insistiendo en que «si no se ordena la cada no se puede tirar para adelante». «Es necesario que haya un orden para que el Ayuntamiento pueda tirar como fuerza de desarrollo de la ciudad, empezando por un Urbanismo y un área de Personal que están desfasados», subrayó.

En el área de Urbanismo, más allá de la comisión extraordinaria, cabe recordar que el PP ha iniciado dos procesos judiciales contenciosos por las decisiones del Ayuntamiento sobre la célebre quinta planta de Pajaritos II. Izquierdo indicó que en el primer procedimiento –contra la resolución que evitó el derribo– se está a la espera de que el Consistorio remita todo el expediente, y con respecto al segundo –contra la permuta– se presentará la demanda en unos días. «Está todo relacionado y lo que queremos es que alguien aporte luz y explique porqué lo que se concedió no es lo mismo que se ha ejecutado», asevera.

Dentro de los asuntos a vigilar en este inicio de 2024 está a implementación del nuevo contrato de basuras. «Hay cuestiones pendientes, pero tenemos que analizarlo en profundidad y ver si se están cumpliendo los plazos», apuntó. La portavoz popular si señaló que les han llegado quejas sobre que «los contenedores de residuos, los normales, son más pequeños que los de vidrios o papel». «Queremos ver si es una cuestión de estos días por las fechas en las que son, si hay un volumen de basura normal, pero sí está habiendo quejas de que parecen más pequeños y están desbordados», afirmó.

En el área económica, el PP considera que en el Ayuntamiento «sigue habiendo mucho gasto superfluo» y explican que «desde nuestro punto de vista falta gestión y hay muchas partidas que se pueden reducir». El grupo popular está haciendo un análisis exhaustivo de la relación de factura, aunque lamentan la falta de celeridad del equipo de Gobierno a la hora de proporcionar la información detallada de las mismas. «Hay una serie de facturas para las que hemos pedido el detalle, tenemos el gasto, pero queremos la relación exacta de lo que se ha pagado, no decimos que no haya que hacer determinadas compras, pero sí que queremos ver la relación detallada de los elementos que la componen», explica. «Nos aprueban todas las solicitudes, pero la información no termina de llegar», lamentó la portavoz.