El PSOE es «favorable» ahora a eliminar el empadronamiento del VTC al AVE

El PSOE de Soria realizó un pequeño balance de 2023 y planteó las principales perspectivas para 2024 en una comparecencia con sus dos parlamentarios nacionales, el diputado Luis Rey y el senador Javier Antón. En el repaso a los proyectos pendientes, los socialistas sorianos se mostraron «favorables» a eliminar el requisito del empadronamiento en el VTC al AVE a través de Calatayud, aunque advirtieron que los cambios en el sistema llegarán cuando se negocien los nuevos presupuestos. De la misma forma, desvelaron que en una primera conversación con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se le ha trasladado que «la principal preocupación» en la legislatura es avanzar en la Soria-Castejón.

La situación ferroviaria de Soria y el proyecto de conexión con el AVE a través de un VTC a Calatayud han sido objeto de críticas por parte de partidos como PP y Soria Ya en los últimos días y los parlamentarios socialistas no escondieron su intención de «mejorar» las actuaciones condiciones, pero también recordando que «se está criticando a quien hace y quién nunca hizo nada es el PP», según explicó el diputado y secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey.

En relación con la Soria-Torralba, donde se está ejecutando una inversión de unos 80 millones de euros con previsión de finalización para este verano, desde el PSOE soriano explicaron que se estaba a la espera de la configuración de los nuevos equipos del ministerio para volver a abordar la situación de la conexión a Madrid. El objetivo es «clarificar» los posibles escenarios enfocados a «recortar» los tiempos de viaje y «minimizar las incidencias» aunque Luis Rey también advirtió sobre que «no hay que olvidar como estaba el tren en 2018». En ese marco de trabajo los parlamentarios del PSOE confían en que en breve haya propuestas encaminadas a «mejorar» el servicio en cuanto al número de frecuencias y que se realice un «estudio de tiempos» que permita rebajar las tres horas que hoy se emplean en llegar a Madrid. «Pendientes de reanalizar la situación», subrayaron.

Otra cuestión es el servicio de VTC al AVE por la estación de Calatayud, proyecto piloto prorrogado por el Gobierno para 2024. Tras la visita hace unos días del alcalde popular de Calatayud, José Manuel Aranda, que compareció acompañado de la cúpula del PP de Soria para solicitar mejoras, la propuesta del PSOE soriano incide directamente en los gobiernos de Aragón y Castilla y León, ambos gobernados por el PP. «Lo tienen muy fácil para ponerse de acuerdo y establecer una línea entre Soria y Calatayud», apuntó Rey, recordando que en su momento la Junta sí financiaba el Soria-Madrid. Asimismo, recordaron que también el PP de Soria podría pedir a la Junta el establecimiento de la demandada línea entre Soria y Segovia. «Que se callen», reclamó Rey recordando que fue el Gobierno del PP el que rescindió el contrato para la modernización de la Soria-Torralba.

Rey se mostró abierto a tratar de introducir mejoras en el VTC a Calatayud cuando se negocien los nuevos presupuestos con medidas como «quitar el empadronamiento» para el uso, aunque sí se mostró proclive a que la subvención del viaje se mantenga solo para los sorianos. En este sentido insistieron en que son «favorables» a retirar ese requisito y que así se ha explicado a los responsables del ministerio.

El senador Javier Antón lamentó que en la carta que la consejera de Movilidad de la Junta, María González Corral, ha remitido a Puente, no se hable en ningún momento «del dinero que la Junta está dispuesta a poner». Antón sospecha que las críticas de PP y Junta son parte de una acción «coordinada» para buscar el enfrentamiento con el ministro. En cualquier plazo, insistieron, los cambios vendrán en la negociación de los próximos presupuestos.

La otra para ferroviaria es la reapertura de la Soria-Castejón. Rey indicó que la previsión ahora es que en este primer trimestre del año se conozcan «algunos avances» y el grueso del estudio llegue «a mitad de año».

Pese a que en estos momentos el diseño de los corredores ferroviarios emplaza la Soria-Castejón al horizonte 2050, desde el PSOE insisten en ir «paso a paso» siendo el primer hito el estudio de viabilidad . Rey reconoce que la recuperación del trazado no será realidad «a corto plazo» pero «primero el estudio y luego intentar adelantar su ejecución». En este sentido recordó que otra infraestructura como la Ruta de la Plata «está en la misma situación» por lo que hay una «competencia notable» en este tipo de iniciativas. Sí desveló Rey que en una conversación con el ministro Puente se le trasladó que la «principal preocupación» del PSOE de Soria para la legislatura que ahora comienza es precisamente la Soria-Castejón. El PSOE además defendió que de no tener en marcha el estudio de viabilidad es muy probable que la línea no apareciera «pintada» en los mapas de los corredores y «ahora sí aparece».

El PSOE de Soria recordó que 2023 terminó con «datos esperanzadores» y, en materia de inversiones, con licitaciones por encima de los 320 millones con el tramo Fuensaúco-Villar (115 millones) o el CPD de la Seguridad Social (90 millones) como elementos más destacados. De cara a este 2024, Antón recordó las próximas inauguraciones de las nuevas instalaciones de Defensa (700.000 euros), la Comisaría (7 millones) o el cuartel de San Esteban (2,2 millones). El senador incidió en que además este año avanzarán las obras en la Comandancia (7 millones), la Brif de Lubia (4.5 millones) , la nueva depuradora de Soria (70 millones), la reforma de El Cañuelo (4 millones) o la modernización de las travesías (20 millones de euros). A este listado en breve se sumará el Centro de Protección Internacional (15 millones) y su polideportivo o el Centro Nacional de la Fotografía, pendiente de licitación en próximas fechas. A este respecto, desde el PSOE de Soria se comentó que ya se ha solicitado una reunión con el nuevo ministro del área, Ernest Urtasun para «presentarle el proyecto». Por último, el PSOE incidió en la oportunidad que suponen los fondos europeos reclamando a Junta y Diputación «que los aprovechen» aunque «ahora presumen de presupuestos y el PP fue los que los puso en cuestión».