Un año de cárcel y 5 de alejamiento por insultos y amenazas a una transexual

La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a un año de cárcel a un hombre por insultar y amenazar a una transexual, que ha considerado constitutivas de delitos contra los derechos fundamentales y contra la integridad moral. El acuerdo entre las partes permite la suspensión de esta pena, pero mantiene cinco años de alejamiento a 300 metros de la víctima, seis meses de multa a razón de seis euros diarios e "inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por tiempo de 7 años".

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, "se declara probado por conformidad de las partes que el acusado, mayor de edad" y "con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, en fecha no determinada pero aproximadamente en agosto de 2021, acudió por la mañana al bar , sito en Soria, donde trabajaba" la víctima, "estando ésta limpiando la terraza en ese momento, procediendo entonces el acusado, con pleno conocimiento de que" la víctima "es transexual y con motivo de los prejuicios y animadversión que tiene el acusado hacia la transexualidad y las personas transexuales, con ánimo de humillarla, de menospreciar su dignidad e identidad sexual y de intimidarla, a proferir a la misma estas expresiones 'Maricón de mierda, tienes rabo, te voy a cortar el cuello, te voy a matar'".

"Ante estos hechos que causaron gran desasosiego, humillación, temor y miedo a" la víctima, prosigue la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, "ésta llamo a su pareja para que le acompañara a casa al salir del trabajo". "Al pasar ambos por el parque ya referido donde estaba el acusado, éste movido por sus prejuicios hacia la transexualidad , con ánimo de humillar a" la denunciante "por su condición de transexual y de intimidarla le volvió a decir 'tienes rabo, pedazo de maricón, te voy a matar'".

Ese mismo día pero ya por la tarde "el acusado volvió a ir al establecimiento donde trabaja" la víctima "y con el mismo ánimo de intimidación, humillación y menosprecio a su dignidad por su condición de transexual y por su animadversión y prejuicios hacia la transexualidad le volvió a decir 'maricón, puta, tienes rabo, tú eres esa perra que me engañó, maricón de mierda'".

A finales de agosto de 2022 la víctima "acudió al bar, sito en Soria, a comprar tabaco, encontrándose allí con el acusado" y al pedir "a la camarera que activara la máquina del tabaco, el acusado con ánimo de intimidarla, humillarla y de menospreciar su dignidad debido a su transexualidad y con motivo de los prejuicios y animadversión que siente hacia los transexuales, le dijo 'a ti te voy a activar yo, te voy a matar, te voy a cortar el cuello, maricón de mierda, tienes rabo', cogiendo un taburete haciendo ademán de tirárselo, pero sin llegar a hacerlo".

La Audiencia Provincial de Soria considera probado que estos hechos "han causado un sentimiento de gran humillación, lesión en su dignidad y miedo en" la afectada. Como medida cautelar ya se dictó en agosto de 2022 una "prohibición de aproximación a menos de 300 metros y de comunicación por cualquier medio".

Finalmente la sentencia, con conformidad de las partes, es condenatoria para el acusado con un año de cárcel que no deberá cumplir si no delinque en dos años, un año de privación del derecho a voto, los siete años de inhabilitación "para profesión u oficio educativos, en ámbito docente, deportivo y de tiempo libre", multa de 1.000 euros y la orden de alejamiento y comunicación durante cinco años. La sentencia constata que no hay intención de presentar recursos.