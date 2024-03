El relevo de Lozano en UGT, un comité que elija a un secretario o una gestora

La salida de Alberto Lozano como responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT con dirección al Ayuntamiento de Soria, donde ocupará el cargo de asesor en el área de Personal para tratar de sofocar el ‘incendio’ derivado de las malas relaciones entre los sindicatos y el equipo de gobierno -personificado ante en Teresa Valdenebro y ahora en Eder García-, va a provocar cambios sustanciales en la central sindical soriana, que pierde así a uno de sus pesos pesados. Lozano, que ya se ha despedido de su cargo y en breve asumirá su nuevo cargo en el Consistorio, explica que en UGT trabajan ahora en la «transición de la Federación».

El sindicalista, cuyo nombramiento ha sido muy criticado por la oposición y por algún sindicato en el Ayuntamiento (USO), y cuyo nombramiento ha sido defendido por el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, en aras de alcanzar la paz sindical entre los trabajadores municipales, explica que con su salida se barajan varias vías posible para su sustitución, entre ellas la elección de un nuevo secretario general de la Federación o que se tenga que formar una gestora.

«La intención es que alguien tome el mando», subraya. El requisito que se pide en UGT es dos años de afiliación y que se encuentre al corriente de la cuota.

El comité de la Federación de Servicios Públicos está formado por unos 30 miembros con representantes de sectores como sanidad, educación, administración general del Estado, administración autonómica, local y servicios de la Comunidad. Lozano, en este sentido, no desvela sobre si ya hay encima de la mesa algún sustituto. «El proceso cumplirá escrupulosamente los estatutos», añade. En principio, se apuesta por una nueva dirección «continuista» y en un escenario normal, el comité y el mandato debería ser renovado en junio de 2025».

Fuentes sindicales han señalado que «en condiciones normales», el proceso requiere que se convoque un comité extraordinario de la Federación donde cualquiera, efectivamente, con dos años de afiliación, se pueda presentar como candidato y se votaría. No hay fecha ni posibles candidatos y solo votan los miembros del comité, es decir, las 30 personas que lo componen.

«Los afiliados a la Federación pueden ir y postularse, pero no votar». En el caso de que no haya candidato o el candidato propuesto no alcance la mayoría, la Federación pasaría a estar controlada por una gestora.