El apoyo de dos cirujanos de Burgos para las guardias de Soria se alarga hasta mayo

El mes de marzo ha contado con el refuerzo de dos cirujanos desplazados desde el Hospital de Burgos para cubrir guardias y aligerar la carga que venían sufriendo desde el pasado verano los cuatro facultativos del Complejo Hospitalario de Soria que tenían que repartirse todos estos servicios de cirugía urgencias presenciales.

Según indicó el Sindicato Médico de Soria, CESM, quien denunció la situación, se trata de una medida insuficiente por cuanto únicamente se encargan de seis guardias al mes. «No lo consideramos suficiente pero es lo que ellos voluntariamente quieren hacer y de momento no se les puede obligar a más», señalaron desde la formación sindical, que ya en enero alertó de la «situación crítica» en la que se encontraba el Servicio de Cirugía del Complejo Asistencial Universitario de Soria por la falta de facultativos para cubrir las guardias del citado servicio.

No obstante, la solución que ha buscado la Junta de Castilla y León, y que ya anunció a finales de febrero, sólo se prolongará hasta el mes de mayo, lo que vuelve a levantar la preocupación. «A partir de mayo no sabemos si con el proceso de estabilización que está en marcha, y que se está resolviendo, podrán venir facultativos que estabilicen en Soria», señalan desde CESM, ya que de otro modo tendrían que alargarse el apoyo procedente de Burgos para no dejar el servicio mermado por la falta de cirujanos que ejecuten las guardias preceptivas.

Desde el pasado verano, los cirujanos del Hospital Santa Bárbara que realizan guardias presenciales son cuatro, si bien, los cinco que están exentos de hacerlas por superar la edad de 55 años, las cubren de manera telemática, es decir, que están localizables, y en caso de que sea necesario se desplazan hasta el centro hospitalario ya que para realizar una intervención es necesario la presencia de dos cirujanos.

El sindicato ofreció datos del pasado año cuando se realizaron 1.255 intervenciones quirúrgicas programadas y prácticamente todos los días del año el Servicio de Cirugía fue requerido para una intervención urgente con ingreso y se desarrollaron 415, en la mayoría de las cuales fue necesario activar además el cirujano localizado.

CESM alertó en enero de que la provincia de Soria «está en grave riesgo de llegar a un escenario de suspensión del servicio de guardia quirúrgica» y que «podría afectar a las intervenciones programadas, al menos aquellas que requieren una vigilancia continua por el cirujano y que incluye el gran volumen de cirugía oncológica que se realiza en la actualidad y se presenta un grave, un serio riesgo de atención a las urgencias de carácter quirúrgico inmediato, desde un simple absceso a un accidente de tráfico».

El Sindicato Médico indicó que desde el pasado verano los cirujanos estaban sufriendo una «gran sobrecarga», con guardias de 24 horas cada cuatro días, razón por la que elevaron su denuncia.