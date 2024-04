Soraya Díez: "La experiencia en Maestros de la Costura ha sido un torbellino de emociones positivas"

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Intentamos conversar con ella a las pocas horas de su eliminación en Maestros de la Costura, pero resultó imposible. La confidencialidad de los participantes en este tipo de programas impidió a la soriana Soraya Díez hablar de su paso por el programa que, previo cuestionario y algunos días de espera, sí accedió a hacerle llegar las preguntas. Casi tres semanas después de su eliminación (el 14 de marzo), la modista más televisiva de Soria nos habla de los buenos momentos que ha vivido en el programa, una experiencia inolvidable, dice.

P. El mejor momento de su paso por el programa Maestros de la Costura.

R. El mejor momento de mi paso fue... ¡Mi cumpleaños en el programa fue lo máximo! Rodeada del cariño de mis compañeros, el vestido de flecos se convirtió en mi cómplice de baile. Fue una experiencia inolvidable, llena de diversión y un toque de locura que nunca olvidaré.

P. El momento más didáctico.

R. Los invitados del programa fueron una fuente de aprendizaje constante. Cada uno aportó nuevas enseñanzas, datos relevantes y lecciones de vida que nos enriquecieron a todos. Sus experiencias y conocimientos nos dieron una perspectiva más amplia del mundo y nos inspiraron a probar cosas nuevas

P. El peor trago.

R. La experiencia en Málaga como jefa de taller fue mi peor momento. Me sentí desamparada, sin el apoyo que necesitaba. Las críticas negativas me golpearon y no quise defenderme. Aprendí la importancia de defender mis ideas y apoyar a mis compañeros, incluso en situaciones difíciles.

P. ¿Qué aprendió en Maestros de la Costura, sobre la materia, costura, hilos, agujas...?

R. Hubo clases magistrales como la de Lorenzo Caprile, a la cual no pude ir por no encontrarme bien, pero todos los sábados íbamos a la Universidad de Diseño y Moda. Ahí nos enseñaban importantes lecciones, como aprender el manejo de habilidades artísticas y técnicas, para luego confeccionar las prendas dependiendo del estilo de vida de cada persona.

P. ¿Qué aprendió en Maestros de la Costura, en lo personal, en lo humano?

R. Del programa me llevo muchísimas experiencias, no ya solo relacionadas a la costura, también aprendí a convivir con compañeros con los que tengo mucha diferencia de edad, la de mis hijos, lo cual ha permitido ver la vida con los ojos de mis hijos y así entenderlos mejor, desde su punto de vista y edad.

P. Dijo de usted un miembro del jurado (Raquel Sánchez Silva) que cosía “como los ángeles”. ¿Quién le enseñó y cuándo?

R. Cosía como los ángeles... Desde pequeña, la costura ha sido parte de mi vida. Mi madre me enseñó el arte de coser a la vieja usanza, desde el manejo de hilos hasta la creación de patrones. A ella le debo todo lo que sé, me ayudó a desarrollar mi talento y pasión por la costura. Por eso a día de hoy me siento orgullosa de ser modista y sé que mi mamá me mira desde allá donde esté y está igual de orgullosa que yo.

P. A título personal, y fuera de lo dicho por el jurado, ¿en qué piensa que falló para su eliminación?

R. Desde el principio de la prueba yo ya estaba un poco decepcionada por la valoración en Granada. Cuando vi a la modelo que habría que transformar y patronar de nuevo, entendí que mi trabajo iba a ser mayor que el de mis compañeros y aun así aposté por 2 prendas difíciles de confeccionar en tan poco tiempo. Perdí tiempo en el patronaje, perdí tiempo cantando con Falete (aunque me encantó) y el tema de la prueba no ayudaba a sentirme cómoda. No estoy yo muy "puesta" en el trap.

P. Usted ha 'colado' Soria siempre que ha podido durante el programa.

R. Soy una enamorada de Soria y me ha costado muy poco expresar lo que siento por la ciudad en la que me he criado. Soria brilla sola y no necesita a nadie para demostrar que es maravillosa, pero si yo he podido poner un granito de arena para que se conozca un poco más mi maravillosa ciudad y provincia, estoy encantada de ello.

P. ¿Qué valoración hace de programas de este tipo?

R. Creo que estos programas son una experiencia para toda la familia, son muy entretenidos, informativos y que pueden ayudar a la gente encontrando sus talentos y aficiones. Por otro lado, viéndolo desde el punto de vista de una participante, también tengo que decir que son situaciones de alto estrés y con las emociones a flor de piel, por lo que hay que saber controlarse y mantener la calma.

P. ¿Qué siente una modista al estar junto a diseñadores de la talla de Caprile?

R. Siento que este programa me ha dado muchas alegrías y mucho aprendizaje, Lorenzo Caprile es un gran modista y le tengo una admiración enorme, desde siempre. Me encantan sus diseños, su buen gusto y su exigencia, creo que tenemos una forma de pensar parecida y me miro mucho en él al intentar buscar qué mejorar de una prenda o un diseño.

P. ¿Cuántos años lleva de modista en Soria?

R. Mis primeros recuerdos de costura son siempre al lado de mi madre, desde muy pequeña, cosiendo vestidos para la Nancy, los cuales todavía conservo. Mi madre hacía de un oficio mi manera de jugar, por eso creo que nunca me podrá dejar de gustar mi trabajo, ya que para mí es más un juego o una forma de relajarme y pasar el tiempo, aunque me dedique a ello profesionalmente.

P. ¿Cuál es el balance de su paso por el programa?

R. La experiencia en Maestros de la Costura ha sido un torbellino de emociones positivas. Situaciones especiales, novedosas y diferentes que la convierten en única e irremplazable. Un verdadero privilegio acceder a la pequeña pantalla y a los corazones de la gente.

¡Me gustaría también decir lo contenta que estoy por mi paso con el programa porque he cosido, hablado de mi Soria y sin meterme con nadie!

He sentido un apoyo brutal tanto en la calle como en las redes sociales, quería dar desde aquí las gracias a todos las personas que me han apoyado durante el programa, no se puede pedir más. Gracias. ¡Viva Soria!