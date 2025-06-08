La web de cotos de caza en Castilla y León incorporará la oferta de la tórtola europea

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), gestor de la web cotos de caza de Castilla y León, prevé incorporar a la gestión cinegética telemática la oferta de la tórtola europea a finales de agosto y también a la paloma torcaz. Ambas especies se sumarán a los recechos de especies de caza mayor (corzo, ciervo, gamo), aunque en el caso de la paloma los cupos estarán restringidos.

La idea de la Junta, que encargó la configuración de una plataforma web de los cotos de caza de Castilla y León a Cesefor, pasa por digitalizar la oferta de caza en la Comunidad y ser un canal de comunicación y transparencia entre el gestor, el cazador y la administración.

La web para titulares o gestores de cotos y cazadores de caza mayor, que es un sistema de control telemático, se actualizará la próxima semana en lo que respecta a las aplicaciones móviles y la web de gestión. Además, incorporará la posibilidad de enviar los registros de capturas, incluso cuando no hay cobertura, ya que almacena las fotos, siempre y cuando la aplicación permanezca abierta.

La página web cotos de cazacyl permite un servicio gratuito para aquellos cazadores que quieran conocer la oferta de caza comercializable en los más de 5.500 cotos de caza de Castilla y León. Desde abril, mes en el que se activó, ha acumulado más de 20.000 usuarios entre sistemas operativos de Android e iOS (iphone) y casi 64.000 sesiones de la app web. Además, registra más de 291.000 vistas de la app web.

El técnico responsable del área TIC y digitalización de Cesefor, Diego Rello, señala que la web de cotos cinegéticos es una plataforma que ofrece soporte de publicidad entre oferta y demanda del sector. “Se trata de una herramienta web al servicio de los cazadores, titulares de cotos, arrendatarios y gestores para comercializar la caza en la Comunidad”, reseñó.

El portal ofrece todas las garantías ligadas al servicio de control de calidad de los anuncios, que se verifican y supervisan antes de su publicación, lo cual se traduce en mayor seguridad para todas las partes implicadas. El servicio cuenta también con la supervisión de la Junta de Castilla y León.

A la administración le permite saber rápidamente cómo van los cupos y cuántas especies se han cazado en cada coto y a los gestores tener un registro de capturas, que, toda vez finalice el año, deben ser reportadas a la Administración autonómica. “El sistema también permite ver si un cazador tiene activada la autorización, la posición GPS y conocer si dispone del permiso. De la forma tradicional, con el precinto, muchas veces se perdía en parte la trazabilidad porque ese precinto podía acabar en manos de un tercero", indicó.

El público objetivo al que se dirige cazacyl.es son los titulares de cotos de caza, arrendatarios y gestores. También pretende ser plataforma de utilidad para las empresas de servicios cinegéticos (como veterinarios o taxidermistas, entre otros). Del lado de la demanda, el portal se dirige a los cazadores que buscan precintos, cacerías colectivas, tarjetas de caza o arrendamiento de cotos, de una manera directa y sin intermediarios, informa Ical.

Una vez detectada la oferta que más le interese, obtendrá información sobre ella, su localización en un visor de mapas y el contacto vía email o vía chat privado con el anunciante. Para ambos perfiles de usuarios, la página ofrece un directorio de servicios.

Entre las funcionalidades y tipo de información que ofrece el sitio web ‘Cotos de Caza en Castilla y León’ están los propios anuncios de caza o servicios relacionados con el sector (armerías, abogados, veterinarios), un recopilatorio de la normativa básica regional en materia de caza y la posibilidad de suscribirse a un boletín periódico, entre otras.

Uno de los puntos fuertes de la plataforma es el chat privado que se ha habilitado a fin de que el cazador pueda contactar directamente con el ofertante para consultar dudas, establecer una negociación y realizar las operaciones que consideren oportunas para ambas partes.

Para utilizar todas estas funcionalidades es necesario crear un usuario del portal. El servicio que se ofrece es gratuito para los cazadores -demandantes de anuncios-, y tiene un coste para los ofertantes que quieran publicar sus anuncios o servicios, que varía en función del tipo de producto ofertado.

Además, para poder publicar un anuncio cinegético, resulta de carácter obligatorio la incorporación del DNI, NIF o CIF por parte del ofertante, a fin de que el equipo encargado de la gestión del portal, pueda comprobar su veracidad, evitando de este modo, posibles acciones ilícitas.

Cada usuario del portal tiene, una vez registrado, la posibilidad de gestionar sus ofertas o compras, utilizar el referido servicio de mensajería o guardar como favoritos los anuncios que le susciten mayor interés, para poder realizar un seguimiento posterior de una manera directa y sencilla.

En Castilla y León hay 2.086 cotos de caza titularizados por entidades locales (ayuntamientos, juntas vecinales, entidades administrativas) u otras figuras vinculadas al medio rural (juntas agrarias locales, sociedades de cazadores locales). Gracias a la gestión de estos terrenos, consiguen financiar los servicios públicos de sus municipios a partir de un recurso que, además de generar rentas, ayuda al mantenimiento del equilibrio poblacional de algunas especies.

La actividad cinegética repercute en el medio rural, que no solo obtiene los beneficios intrínsecos de la mera actividad cinegética, sino que su efecto tractor o inducido impulsa otras actividades, tales como hostelería, comercio, turismo de naturaleza, construcción o rehabilitación de viviendas rurales y otros empleos tales como los servicios de guarda rural.