Soria se convierte en epicentro eléctrico: casi 2.000 rayos en un solo día, según la Aemet
Tras una tormenta eléctrica de gran intensidad, la Aemet sitúa a Soria entre las zonas con mayor número de descargas. Solo una provincia registró más rayos ese día
Una intensa tormenta eléctrica descargó casi 2.000 rayos sobre Soria en apenas 24 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La provincia de Castilla y León se convirtió así en una de las más afectadas del país, solo por detrás de otra zona del interior peninsular, Guadalajara. El fenómeno dejó un registro excepcional de descargas eléctricas, destacando la actividad convectiva que atraviesa buena parte del centro-norte español en los últimos días.
De este modo, Soria fue una de las provincias de España en la que han impactado más rayos en la jornada de este miércoles 11 de junio. Según un mensaje de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, en la red social X (antes Twitter), en Soria impactaron 1.934 rayos, lo que la convierte en la segunda provincia del país que registraron más impactos.
Un total de 23.476 rayos impactaron este miércoles en el conjunto de la Península y en Baleares. La provincia de Guadalajara encabeza el ranking, con 2.154 rayos. El listado de las 10 provincias con más aparato eléctrico es el siguiente:
- Guadalajara con 2.154
- Soria con 1.934
- Burgos con 1.600
- Madrid con 1.284
- Segovia con 1.098
- Navarra con 1.044
- Palencia con 636
- La Rioja con 538
- Valladolid con 519
- Toledo con 494
Recientemente, un rayo fue el causante de la caída de un repetidor en la zona de Montenegro de Cameros, lo que dejó sin cobertura al municipio. El problema tardó en arreglarse casi una semana, según fuentes vecinales. El impacto entró por la tierra y afectó al repetidor que da señal al pueblo, lo que derivó en que se estropeara.
La jornada del miércoles tenía aviso amarillo por tormenta, que podían ser muy fuertes y estar acompañadas de granizo y fuertes vientos en todas las provincias de Castilla y León. La noche anterior, la provincia de Soria había marcado las mínimas en una noche muy calurosa en la comunidad para el mes de junio.
La tormenta cayó con fuerza en la capital, con una intensa aunque corta tromba de agua que inundó el centro de la capital, especialmente el parque de la Dehesa, sin llegar a mayores.