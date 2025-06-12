Soria se convierte en epicentro eléctrico: casi 2.000 rayos en un solo día, según la Aemet

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Una intensa tormenta eléctrica descargó casi 2.000 rayos sobre Soria en apenas 24 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La provincia de Castilla y León se convirtió así en una de las más afectadas del país, solo por detrás de otra zona del interior peninsular, Guadalajara. El fenómeno dejó un registro excepcional de descargas eléctricas, destacando la actividad convectiva que atraviesa buena parte del centro-norte español en los últimos días.

De este modo, Soria fue una de las provincias de España en la que han impactado más rayos en la jornada de este miércoles 11 de junio. Según un mensaje de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, en la red social X (antes Twitter), en Soria impactaron 1.934 rayos, lo que la convierte en la segunda provincia del país que registraron más impactos.

Un total de 23.476 rayos impactaron este miércoles en el conjunto de la Península y en Baleares. La provincia de Guadalajara encabeza el ranking, con 2.154 rayos. El listado de las 10 provincias con más aparato eléctrico es el siguiente:

Guadalajara con 2.154

Soria con 1.934

Burgos con 1.600

Madrid con 1.284

Segovia con 1.098

Navarra con 1.044

Palencia con 636

La Rioja con 538

Valladolid con 519

Toledo con 494

Recientemente, un rayo fue el causante de la caída de un repetidor en la zona de Montenegro de Cameros, lo que dejó sin cobertura al municipio. El problema tardó en arreglarse casi una semana, según fuentes vecinales. El impacto entró por la tierra y afectó al repetidor que da señal al pueblo, lo que derivó en que se estropeara.

Rayo que entró por la tierra cerca del repetidor de Montenegro.HDS

La jornada del miércoles tenía aviso amarillo por tormenta, que podían ser muy fuertes y estar acompañadas de granizo y fuertes vientos en todas las provincias de Castilla y León. La noche anterior, la provincia de Soria había marcado las mínimas en una noche muy calurosa en la comunidad para el mes de junio.

La tormenta cayó con fuerza en la capital, con una intensa aunque corta tromba de agua que inundó el centro de la capital, especialmente el parque de la Dehesa, sin llegar a mayores.