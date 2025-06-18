Aemet mantiene hoy el aviso por tormentas en Soria
Aemet mantiene hoy en Soria aviso por tormentas además de en otras 12 provincias: Teruel, Zaragoza, Burgos, Segovia, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Ibérica riojana, Alicante, Castellón y Valencia.
Soria
Irene Llorente
Aemet prevé tiempo anticiclónico estable en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos y nubes medias y altas que entrarán por el sudoeste, así como nubes bajas o nieblas matinales en Ceuta, Melilla, golfo de Cádiz y zonas de Galicia, Cantábrico, alto y bajo Ebro y Pirineo.
No obstante, por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del interior peninsular, con tormentas y chubascos dispersos, más intensos en interiores del este y sudeste peninsulares. Éstas podrán ser localmente fuertes con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes en la Ibérica, sistema Central oriental, Béticas orientales y amplias zonas aledañas, incluso muy fuertes en el interior de Valencia.
Mientras, el organismo estatal espera nubes medias y altas en las islas orientales de Canarias, donde podrá darse alguna precipitación o tormenta ocasional y con tendencia a abrirse claros. En el resto del archipiélago, el día ser poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en los nortes. Además, podría haber calima en la vertiente atlántica, resto del tercio sur y Canarias orientales.
En lo que respecta a las temperaturas, la peor parte se la llevará Córdoba, Jaén y Sevilla, en nivel naranja por calor, y Murcia, Valencia, Alicante y Albacete, en nivel naranja por lluvias y tormentas.
Las máximas descenderán en Rías Baixas y tercio oriental, aumentarán de forma acusada en Galicia, Cantábrico y Canarias orientales y con pocos cambios en el resto. Asimismo, registrarán valores altos para la época en buena parte de la Península.
En este marco, se prevén superar los 34-36ºC en la vertiente atlántica sur, valles de la meseta Norte y de Galicia y depresiones del nordeste, e incluso los 38-40ºC en valles de la vertiente atlántica sur y puntos del Miño. Mientras, las mínimas subirán en Canarias, Galicia y meseta norte y bajarán en el sudoeste, sin grandes cambios en el resto.