Aviso por tormentas en el norte de Soria para este domingo

Soria recupera las temperaturas propias de agosto, pero también llegan las tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activo un aviso de nivel amarillo en el tercio norte de la provincia para la tarde de este domingo.

El aviso va desde las 12.00 horas a la medianoche. Afectará a las áreas desde la capital hacia el norte, tales como Pinares, Tierras Altas, El Valle o el Moncayo. Por el momento no hay observaciones concretas sobre posibilidad de granizo o cantidades de agua por metro cuadrado. El resto de la provincia está sin avisos al menos con los datos disponibles a mediodía de este sábado.

El aviso de la Aemet llega en un momento de numerosos desplazamientos dentro de la operación retorno, por lo que debe tenerse en cuenta a la hora de realizar un viaje. Además, este año ya se han atendido varios incendios forestales en Soria por caída de rayos, así que en caso de avistar algún suceso de este tipo se debe avisar al 112.

Respecto a las temperaturas, tras unos días fríos el calor se estabiliza con previsiones de la Aemet de más de 30 grados al menos hasta el miércoles en puntos como la capital. No obstante parece que las altas temperaturas que generaron avisos por ola de calor quedarán lejos, con valores en torno a los 31-32 grados salvo el martes, que podría llegar a 34.

Las temperaturas mínimas suben desde el domingo a valores cercanos a los 14-16 grados en la zona centro, aunque es habitual que en algunos pueblos de Soria bajen bastante más. En todo caso Meteorología no prevé madrugadas tan 'frescas' como las de las últimas jornadas.

En lo tocante a la lluvia, y salvo las tormentas puntuales que puedan caer el domingo, no se esperan precipitaciones hasta el miércoles. Será entonces cuando los porcentajes previstos suban sensiblemente en un día más nuboso. El jueves se espera un cambio fuerte con un giro a temperaturas otoñales.