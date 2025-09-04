Contrato para atender a los niños del comedor de ocho colegios e institutos de Soria

Instituto de Arcos de Jalón, espacio en el que se presta el servicio de comedor del colegio, en una imagen de archivo.-HDS

Arranca el curso escolar en Soria y con él, numerosos servicios que se desarrollan de forma paralela. Uno de ellos es el de comedor escolar. Los de ocho centros de la provincia ya tienen presupuesto para la atención a los niños y jóvenes para este curso dentro de un paquete aprobado por la Junta.

La Consejería de Educación ha comunicado al Consejo de Gobierno la contratación por 197.600 euros del servicio que comprende el cuidado y atención de los usuarios durante el período dedicado a la comida, así como los períodos previos y posteriores a la misma durante el curso escolar 2025-2026.

En concreto, la Consejería de Educación contrata este servicio de monitores-cuidadores para los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Fuente del Rey' en Soria, que tiene el comedor en la residencia del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'Politécnico'; el 'Sor María Jesús de Ágreda' en Ágreda', con el comedor en la residencia IES 'Margarita de Fuenmayor'; el 'Diego Laínez' de Almazán, que tiene este servicio en la Escuela Hogar 'Nuestra Señora del Campanario'; y el 'Virgen del Rivero' de San Esteban de Gormaz, con el comedor en la residencia del IES 'La Rambla', informa Europa Press.

Asimismo, este contrato incluye el servicio en los colegios Rurales Agrupados (CRA) 'El Jalón' en Arcos de Jalón, que tiene el servicio de comedor en la residencia del IES 'Ribera del Jalón'; 'Tierras de Berlanga' de Berlanga de Duero, con el comedor en Escuela Hogar 'Nuestra Señora del Rosario'; y, finalmente, 'Pinares Sur' de Casarejos y 'Pinar Grande' de Navaleno, donde el servicio se presta en los propios centros educativos.

Este contrato, que afecta a 760 comensales, tendrá una duración coincidente con el curso escolar 2025-2026, con la posibilidad de una prórroga durante el 2026-2027.