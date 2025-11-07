Atendida una conductora en Las Casas tras chocar su coche contra una farola

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico se ha saldado con una mujer herida en la N-111, a la altura de la gasolinera de Las Casas en la salida por la rotonda de salida de Soria hacia Garray. Se encontraba consciente pero mareada.

Según señalan fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a las 17.36 horas de este viernes se ha producido la salida de la vía del coche que conducía la víctima, impactando contra una farola. En el momento de los hechos la luz natural estaba bajando y llovía ligeramente en la zona.

En la llamada de alerta se solicitaba asistencia para una mujer de 48 años, algo mareada pero consciente. Desde el 112 se han movilizado recursos tanto de la Guardia Civil de Tráfico como de Emergencias Sanitarias del Sacyl, quienes han enviado una ambulancia al lugar de los hechos.

A las 18.10 horas de este viernes el mapa de información en directo sobre el tráfico de la DGT no marcaba ninguna afección a la circulación en este punto.