Receta de lentejas en recuerdo a las que se limpiaban encima de la mesa antes de cocerlas

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La publicación Saboreando recuerdos encierra algo más que una treintena de recetas de platos de Soria. También la memoria de personas mayores y platos que el devenir de los tiempos han modificado. Editado recientemente por la Diputación de Soria y la empresa Senior, filial de Clece, este recetario incluye el plato Lentejas con arreglos de cerdo, una oda a aquellas lentejas diminutas que sufrían todo un proceso de limpieza antes de acabar en la olla. Es el recuerdo que le viene a la mente a su autora, Visitación Ortega de Mingo, de Rello: "Mi madre me las enseñó porque las hacía así en su casa. Recuerdo que nos juntábamos alrededor de la mesa a limpiarlas por si tenían alguna piedrecita o bichito o algo", cuenta esta usuaria del servicio de Ayuda a Domicilio, como el resto de autores de este recetario.

"Las hacíamos en la lumbre baja, que así se cocían rápidas", añade. Ciertamente difícil preparar este plato al calor de la lumbre, pero bastante fácil hacerlo si seguimos los pasos que ofrece Visitación.

Por lo que respecta a los ingredientes son los siguientes:

Lentejas, pan

Ajos, cebollas

tocino

Rabo de cerdo

Oreja de cerdo

Chorizo fresco

Sal

Agua

Visitación Ortega de Mingo, junto a la joven de la Ayuda a Domicilio.HDS

Bastan 30 minutos para hacer el plato de lentejas que propone Visitación, para cinco personas, siguiendo esta elaboración:

Ponemos a cocer las lentejas con el rabo, la oreja, el tocino, el chorizo y la cebolla. Cuando se hayan cocido freímos una tostadora de pan y machacamos en el mortero con ajos. Vertemos en la olla, y terminamos de cocer.

Y ahora solo queda decir buen provecho.

