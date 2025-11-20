La miel con trufa negra soriana que ha conquistado Londres (y ha ganado un Óscar gastronómico)

La miel de encina, base del producto estrella de Mykés Gourmet, destaca por su intensidad y su riqueza en minerales y antioxidantes.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Pocas combinaciones parecen tan poco evidentes y, a la vez, tan eficaces como la que propone la marca soriana Mykés Gourmet: miel de encina con trufa negra. El producto, que hasta hace poco era un secreto entre gourmets y chefs de autor, acaba de recibir una estrella en los prestigiosos 'Great Taste Awards', celebrados en Londres, gracias a su sabor sorprendente y su estética elegante.

La fórmula es simple, pero está perfectamente ejecutada. La base es una miel de encina, una miel con sabor profundo y una textura más densa que la miel tradicional. A eso se le añaden pequeñas virutas de trufa negra de invierno de Soria (Tuber melanosporum), una de las más apreciadas del mundo. El resultado es un producto equilibrado: dulce, umami, con notas de sotobosque y un final largo en boca.

En Soria, la encina y la trufa comparten ecosistema, y esta conexión natural entre ingredientes se nota en el producto final.

Reconocimiento internacional a Mykés Gourmet: un trabajo desde Soria

La miel de encina con trufa negra de Mykés Gourmet ha sido reconocida con una estrella en los Great Taste Awards 2025, considerados los "Óscar de la Gastronomía". El jurado, compuesto por chefs, críticos y expertos del sector, destacó su carácter sabroso, su aroma envolvente y la forma en que la trufa realza sin dominar.

La empresa detrás de este éxito, Mykés Gourmet, lleva años trabajando con la trufa negra como protagonista. Han sabido construir una marca coherente y de calidad, con un catálogo que va desde aceites trufados hasta salsas o chocolates, todos elaborados con trufa negra natural y con un enfoque de producto cuidado.

Este último galardón no es su primer reconocimiento. Ya en 2022 recibieron una medalla de plata en los 'London International Honey Awards'. Pero la estrella de este año en Londres consolida su apuesta por una micología contemporánea.

Aunque aún no es masivo ni viral, la miel con trufa negra empieza a aparecer en las cocinas de chefs, tiendas especializadas y consumidores que buscan productos con carácter. Tiene aplicaciones versátiles: sobre quesos curados, como glaseado para carnes o incluso como contraste en repostería.

La miel no es el único producto de Mykés Gourmet que ha llamado la atención del jurado internacional. Su Salsa Tartufa, elaborada también con trufa negra, también logró una estrella en los 'Great Taste Awards' en 2021. Y la crema de queso de oveja con jamón ibérico y el queso de oveja en aceite de oliva virgen extra con trufa negra se colaron entre los mejores del mundo en el uso del aceite de oliva en 2022.