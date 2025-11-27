La mantequilla más famosa de España es de Soria… y la única que se elabora con azúcar

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No todas las mantequillas son iguales. Y desde luego, ninguna es como esta. La Mantequilla de Soria (y en concreto su versión dulce) es la única en España elaborada con azúcar, una rareza gastronómica protegida por Denominación de Origen que mezcla historia, sabor artesanal y una tradición ganadera que resiste al paso del tiempo.

Mantequilla de Soria: un emblema con Denominación de Origen

La Mantequilla de Soria no es cualquier mantequilla: está protegida bajo la figura de Denominación de Origen Protegida (D.O.P.), lo que garantiza su autenticidad, calidad y origen exclusivo en la provincia soriana, una de las pocas mantequillas en España con ese reconocimiento.

Elaborada en Soria con leche local y almíbar: la mantequilla dulce de Mantequerías York, única en España por su receta con azúcar.Fotografía cedida por la marca

Se produce exclusivamente con leche de vacas de razas específicas de explotaciones registradas en Soria. Su territorio natural, con pastos de altitud y clima duro, influye directamente en la calidad de la leche y por ende, en el sabor final.

La D.O.P ampara tres variedades: natural, salada y dulce. Pero es precisamente la versión dulce (la única con azúcar añadido a través de un almíbar) la que ha logrado trazar una línea directa entre pasado y presente.

La versión dulce de la Mantequilla de Soria firmada por Cañada Real, reconocible por su estética cuidada y su receta tradicional con azúcar.Fotografía cedida por la marca

Cómo nació la mantequilla dulce (y por qué su sabor sabe a recuerdo)

Su origen es casi accidental, en las comarcas ganaderas del norte de la provincia, en lo que hoy se conoce como Valle del Tera, los pastores vivían del excedente de nata que surgía tras ordeñar. Esa nata se convertía en manteca casera, pero cuando el excedente era grande, surgió la necesidad de conservarla mejor para transportarla a ciudades. La mezcla de esa manteca con jarabe de agua y azúcar no era una búsqueda gourmet, era una solución práctica… que terminó conquistando paladares.

Así nació la mantequilla dulce, una mantequilla natural batida y endulzada con un almíbar, una técnica sencilla que aportaba durabilidad, y que hoy se ha convertido en símbolo del buen hacer artesanal.

Ese sabor, que combina nata cremosa con un dulzor suave, se convirtió en un sello identitario. El color marfil de la mantequilla contrastaba con la decoración rosada en los envases, los mismos que muchos recuerdan en la cocina de sus abuelas.

La receta se ha mantenido inalterada durante generaciones. La mantequilla se bate artesanalmente a partir de leche pasteurizada local, y para su versión dulce, se le añade un almíbar ligero que actúa como conservante natural y potenciador de sabor. El resultado es una mantequilla marfil, de textura fundente y con un dulzor discreto que no empalaga.

Se consume sobre pan tostado, se usa en repostería y también en la preparación de pastas y bizcochos, canapés o cremas para acompañar carnes o pescados. Aunque en su día fue más popular en el interior peninsular, hoy vive un pequeño renacimiento gracias a la búsqueda de productos auténticos y de origen controlado.

Puede encontrarse en establecimientos especializados, directamente desde productores como Mantequerías York, en ferias gastronómicas y también en el Club del Gourmet de El Corte Inglés.