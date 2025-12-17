Caen las defunciones en Soria casi un 4% con 1.012 hasta el 30 de noviembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria sumó 1.012 fallecidos hasta la semana 48 de este año, es decir, hasta el pasado 30 de noviembre, según los datos del Instituto Nacional del Estadística. El descenso es de casi el 4%, concretamente el 3,96%, con respecto al ejercicio anterior.

Por su parte, Castilla y León sumó 26.690 fallecidos hasta esa semana de 2025, que suponen un 1,53 por ciento más que en el mismo periodo del 2024.

En el conjunto nacional se produjeron 408.747 decesos hasta el 30 de noviembre, con un repunte del 2,74 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Hasta el 30 de noviembre, las muertes sólo bajaron en tres comunidades, con repuntes en el resto.

El mayor aumento lo registró Canarias, con un 7,06 por ciento, además de Ceuta y Melilla con variaciones del 19,77 y 13,57 por ciento, respectivamente; y la mayor caída la anotó La Rioja, con un -2,73 por ciento.

Menos defunciones

Por provincias, el comportamiento fue desigual en Castilla y León, con caídas en el número de defunciones acumuladas hasta el 30 de noviembre en tres provincias, y aumentos en el resto.

Las defunciones cayeron un 1,21 por ciento en Palencia, el 3,55 en Salamanca y el citado 3,96 en Soria.

Y aumentaron un 2,18 en Ávila, el 9,90 en Burgos, 0,05 en León, 2,31 en Segovia, el 1,75 por ciento en Valladolid y el 3,14 en Zamora.