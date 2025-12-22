Las 6 veces que ha tocado el Gordo de Navidad en Soria, la curiosidad inadvertida y la esperanza en fotos del sorteo en 2025

La Lotería pasó de largo por SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Y un año más, el día de la salud... El sorteo extraordinario de Navidad de este 2025 ha pasado sin pena ni gloria por Soria, tanto en el Gordo como en los premios menores. Eso, a pesar de la gran confianza de los sorianos en este sorteo, en el que Soria ha sido nuevamente la provincia donde más se ha jugado por habitante: nada menos que 261,77 euros, según Loterías y Apuestas del Estado. La cifra es tres veces más del gasto que hay de media en España. El ambiente en la capital ha sido muy diferente de cuando la suerte ha sonreído a Soria, donde el premio Gordo de la Lotería de Navidad ha tocado en seis ocasiones, tres en la capital, dos en Almazán y una en El Burgo de Osma. El primer premio cayó en estas tierras en 2006 (número 20.297); 2008 (32.365); 2012 (76.058); 2018 (03.347); 2022 (05.490); y por último en 2023 (88.008). La primera vez que cayó en Almazán, en 2006, el Gordo llegó con una curiosidad bastante inadvertida: y es que el número 20.297 había sido también el primer premio de la lotería de Navidad en el año 1913. La rareza de la repetición del Gordo solo ha sucedido en otra ocasión en la historia de la lotería: los años 1956 y 1978, con el número 15.640, según la relación de premios que aporta Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo de 2025, con ese primer premio vendido en su mayoría en León, es ya historia, al menos para la inmensa mayoría. Las calles de Soria y algunos bares han registrado algo más de ambiente que el habitual de un lunes, especialmente establecimientos hosteleros como en Los Álamos, donde un grupo de amigos han cantado, y recantado, el Gordo disfrazados de niños de San Ildefonso. Las filas típicas delante de las administraciones se han trasladado este 22 de diciembre en Soria a la plaza Mayor, concretamente a la caseta en la que el Ayuntamiento reparte el calendario de 2026.