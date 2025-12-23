El PP avanza su ‘no’ a las cuentas por la política impositiva del PSOE

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Último Pleno del año en el Ayuntamiento de Soria y, salvo sorpresa mayúscula, el PSOE aprobará hoy en solitario el presupuesto para 2026 con el rechazo tanto de PP como de Vox. El alcalde, Carlos Martínez, se despedirá del Consistorio con unas cuentas «de récord», pero sin apoyo de la oposición. El PP justificó su ‘no’ por la «política impositiva» del Ayuntamiento como eje principal a lo que se suma que el equipo de Gobierno apenas ha tenido en cuenta las enmiendas populares. Para Vox se trata de unas cuentas que «gastan mucho y transforman poco».

La portavoz del PP, Belén Izquierdo, y el concejal, Saturnino de Gregorio, anticiparon ayer la postura del grupo mayoritario de la oposición. «El voto será negativo por la política impositiva», explicaron añadiendo que «si no hay una reducción impositiva, no vamos a entrar, no es nuestra forma de gestión», subrayaron. De Gregorio ya anticipó que en el Pleno el portavoz del PSOE, Javier Muñoz, «hará trampas diciendo que no proponemos bajar el IBI cuando eso no toca en los presupuestos porque los tipos ya están aprobados».

Más allá de la política impositiva, desde el PP también expusieron la poca ‘consideración’ del PSOE con las enmiendas presentadas por su grupo. En total se presentaron propuestas por valor de 2,65 millones de euros. Aunque las propuestas se dividían en seis ámbitos, los puntos claves para el PP son «vivienda y travesías». En el plano de gastos –inversiones– las propuestas abarcaban seis ámbitos e incluían cuestiones como 100.000 euros para elaborar la RP, otro tanto para el PGOU, o mejoras de accesibilidad para la plaza de toros (150.000 euros).

No obstante, las dos grandes apuestas del PP eran destinar 500.000 euros para un «departamento municipal de vivienda» y 1,5 millones para diferentes mejoras en las obras de travesías, cada una dotada de 300.000 euros –compra de terrenos para aparcamientos, abrir las medianas de Eduardo Saavedra y Avenida de Valladolid, retocar la rotonda del Mirón y otros arreglos–.

En el campo de los ingresos, las principales partes que pretendía ‘retocar’ el PP eran mejorar en 500.000 euros los ingresos por la ocupación del subsuelo –por parte de empresas de telefonía y otros servicios– o un millón de euros en la enajenación de suelo para «facilitar la construcción de vivienda». «Hay sectores, como ya hemos expuesto en otras ocasiones, que podríamos alcanzar las 700 o 800 viviendas, pero es imposible porque no están urbanizados», indicó De Gregorio.

Desde el PP también se denunció la drástica rebaja de la partida para la Junta General de Cofradías, que pasa de 45.000 a 15.000 euros. Izquierdo resumió que apenas se han incluido, desde sus propuestas, enmiendas por algo más de 200.000 euros con 100.000 euros para la plaza de toros y 100.000 euros para avanzar en el desarrollo urbanístico de diversos sectores.

Además del Presupuesto, desde el PP también se cuestionó otra de las decisiones que se abordarán en la sesión plenaria de hoy reiterando las críticas por el aumento de las tarifas de la zona azul. «Triplicar la sanción a cuatro meses de que finalice el contrato, es una salvajada», aseguró Izquierdo. De Gregorio apuntó que lo «normal» hubiera sido que ya estuvieran al menos en estudio los nuevos pliegos para un nuevo contrato y vaticinó que «pasará lo mismo que con los contratos de limpieza o parques y jardines, es decir, serán extendidos más allá de su fecha de caducidad». «No tiene ningún sentido», lamentó.

«Sobredimensionado»

Por su parte, y a través de un comunicado el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Soria anunció su rechazo al Presupuesto que será votado hoy en el Pleno por considerarlo «irreal» y «sobredimensionado en gasto ideológico». Vox presentó un presupuesto alternativo, «con unas cuentas, realistas, austeras y socialmente útiles».

Su portavoz, Fernando Castillo, señaló: «Los presupuestos del equipo de gobierno socialista gastan mucho, pero transforman poco: no hay un plan real de industrialización, no hay impulso a los polígonos, no corrigen la falta de oportunidades que expulsa a los jóvenes y no recogen ni un solo proyecto transformador capaz de cambiar la dinámica de despoblación y pérdida de actividad económica».

Desde Vox afirman que el presupuesto socialista no contempla ninguna inversión para continuar con el plan de atracción de empresas y Castillo indica que el presupuesto alternativo de su grupo plantea la creación de una incubadora de empresas en Valcorba acompañada de un programa de apoyo a la Universidad para la creación de compañías tecnológicas. Los concejales de Vox consideran que los presupuestos socialistas están «inflados», con numerosas partidas que se repiten año a año, con unas previsiones muy por encima de lo que acaba siendo el nivel de ejecución real. «Reiteradamente el equipo socialista nos acusa de hacer recortes salvajes en gasto social en nuestros presupuestos alternativos, pero no recortamos nada, lo único que hacemos es presupuestar para el año siguiente, sólo lo que ellos realmente han sido capaces de gastar el año anterior».