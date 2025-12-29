El turrón artesanal de convento de Soria que no se parece al del supermercado y mantiene la receta de siempre

La bandeja de turrones sigue siendo uno de los elementos centrales de la sobremesa navideña, con propuestas que van desde los clásicos industriales hasta elaboraciones artesanales.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre

No todos los turrones saben igual ni se hacen de la misma manera. Frente a las tabletas industriales que llenan los supermercados cada Navidad, en Soria hay un turrón que sigue otro ritmo, otro proceso y otra lógica. Se elabora a mano, en un convento, y mantiene una forma de trabajar que apenas ha cambiado con el paso del tiempo.

Detrás de este dulce navideño están las Hermanas Clarisas, que cada año preparan este turrón artesanal al margen de la producción en serie. No se fabrica en cadena ni responde a una lógica industrial: su elaboración es manual y requiere tiempo en cada fase del proceso.

Un turrón crujiente, con almendra y chocolate negro

Este turrón no responde al formato clásico de turrón duro o blando. Se trata de un turrón de almendra crujiente, con una alta proporción de fruto seco (un 62 % de almendra), ligado con azúcar y bañado en chocolate negro, con un contenido mínimo de cacao del 53 %. Es un turrón pensado para cortarse en pequeñas porciones y disfrutarse sin prisas, más cercano a la repostería tradicional que a la tableta industrial.

La textura es irregular y claramente artesanal, muy alejada del acabado uniforme del turrón industrial. En boca destaca el contraste entre la almendra tostada y el chocolate negro, sin exceso de dulzor, lo que da como resultado un turrón intenso y reconocible desde el primer bocado.

Los ingredientes son sencillos y fácilmente identificables: almendra, azúcar, cacao, manteca de cacao y aromas naturales como la vainilla. Un listado corto que refuerza la idea de una receta directa, sin artificios ni fórmulas pensadas para estandarizar el sabor.

Cada pieza tiene un peso aproximado de 430 gramos, un formato que también lo distancia de las tabletas habituales y lo acerca más a la repostería tradicional que a un producto de gran consumo.

El turrón artesanal que elaboran las Hermanas Clarisas combina almendra y chocolate negro y se prepara de forma manual siguiendo una receta tradicional.voluce.es

Un turrón distinto para la bandeja navideña

Este turrón ocupa un lugar distinto en la bandeja navideña. No sustituye a los clásicos más conocidos, sino que aporta variedad y un perfil más marcado, pensado para quienes buscan sabores menos previsibles durante las fiestas.

Su presencia suele ser más discreta, pero también más consciente. No es un turrón que pase desapercibido ni que se consuma de manera automática. Forma parte de esas elecciones que se hacen a propósito, para completar la mesa con algo diferente y reconocible.

Más allá del sabor, este turrón representa una manera concreta de entender la Navidad: menos ligada a la novedad constante y más a la repetición de gestos, recetas y procesos que se mantienen año tras año. Un dulce que no necesita reinventarse para seguir teniendo sentido y que encuentra su valor en mantenerse fiel a una forma de hacer que ha llegado hasta hoy.