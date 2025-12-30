El turrón que no se corta con cuchillo: se come con cuchara y es un secreto de obrador

Turrón a la piedra artesanal, una especialidad de Alicante y Jijona que no se corta y se come con cuchara.turronesydulces.com

En España existen muchas tradiciones turroneras y cada una tiene su propio carácter. Algunas son muy conocidas, otras se han hecho fuertes fuera de su territorio y unas cuantas permanecen casi en secreto. Entre estas últimas está el turrón a la piedra, un turrón artesanal que no se corta con cuchillo y que, como dicen en los obradores, se come con cuchara.

Es una especialidad profundamente ligada a Alicante y Jijona, muy querida en la zona, pero poco comercializada fuera de su entorno natural. Un dulce que no suele aparecer en grandes superficies y que sigue elaborándose, año tras año, casi como siempre.

Qué es el turrón a la piedra (y por qué es distinto)

A primera vista puede recordar al turrón blando, pero basta una cucharada para entender que estamos ante otra cosa. El turrón a la piedra tiene una textura más suelta, untuosa y ligeramente granulada, que permite comerlo directamente con cuchara o extenderlo sobre oblea.

La clave está en su elaboración. A diferencia del turrón de Jijona, no lleva miel ni huevo, lo que elimina la necesidad de conservantes y le da un perfil más directo y seco en boca, con todo el protagonismo para la almendra.

Sus ingredientes son tan sencillos como reconocibles: almendra tostada (casi la mitad de la receta), azúcar, raspadura de limón y un toque de canela. Nada más. No hay cocción. El nombre "a la piedra" hace referencia al método tradicional, en el que la masa se extiende y se trabaja con un rodillo sobre una piedra, hasta conseguir esa textura untuosa y ligeramente granulada.

El turrón a la piedra se trabaja de forma artesanal pasando la masa con un rodillo sobre una piedra fría, un proceso que da nombre a esta elaboración.turronesydulces.com

Un turrón de consumo local

Durante décadas, este turrón se ha elaborado principalmente para clientes habituales de la zona de Alicante y para los propios trabajadores de los obradores de Jijona. No ha buscado expansión ni fama, su producción es limitada y su venta, muy estacional.

Uno de los formatos más reconocibles es el turrón a la piedra artesanal en coca redonda, presentado en cajas de 400 gramos, sobre oblea y envasado al vacío. Es un producto que rara vez se encuentra fuera de tiendas especializadas y que, cuando aparece, suele agotarse rápido.

El turrón a la piedra se elabora sin miel ni huevo y se trabaja sobre piedra fría para lograr su textura característica.turronalapiedra.com

No es casualidad. Al no llevar conservantes, su vida comercial es más corta y su distribución, más compleja. Esa es también una de las razones por las que sigue siendo un secreto de obrador.

El turrón de cucharilla de Soria

Dentro de este universo de turrones "blandos pero no líquidos" aparece otra elaboración interesante: el turrón de cucharilla que se hace en Almazán (Soria), en la Confitería Almarza.

Según explica María Celina Almarza, actual responsable del obrador, el proceso es muy similar al del turrón tradicional, aunque la receta es aún más austera: solo almendra y azúcar. El resultado es un turrón más blando que el blanco clásico, que puede comerse con cuchara, aunque también permite cortarse.

No es el mismo producto que el turrón a la piedra alicantino, pero comparte con él la idea de textura y consumo diferente, alejada de la tableta rígida que solemos asociar al turrón.

El turrón de cucharilla de Almazán, hecho solo con almendra y azúcar, es una especialidad soriana pensada para comerse con cuchara.Confitería Almarza

El auge del turrón de Jijona en crema y los formatos untables

En los últimos años, algunos obradores de Jijona han empezado a ofrecer versiones cremosas y untables del turrón blando, pensadas para un consumo diferente al de la tableta tradicional. Es el caso del turrón de Jijona en crema, presentado en tarros y con una textura suave, ideal para untar, cocinar o incluso tomar con cuchara.

El turrón de Jijona en crema es una reinterpretación moderna del turrón blando, pensada para untar, cocinar o tomar con cuchara.adeliaivanez.com

A diferencia del turrón a la piedra, estos productos parten del turrón blando clásico (con almendra y azúcar, y en muchos casos miel) y se transforman en una crema homogénea, pensada para ampliar usos: desde desayunos hasta recetas de repostería. Son una reinterpretación contemporánea del turrón de Jijona, no una elaboración histórica.

El turrón a la piedra se presenta tradicionalmente en formato de coca redonda, sobre oblea, y se consume a cucharadas.turroneslacolmena.com

Algo similar ocurre con el turrón untable a la piedra, una versión más moderna y cremosa que mantiene el perfil de sabor del turrón tradicional, pero adaptada a un formato de tarro. En este caso, se busca una textura más untuosa y versátil, apta incluso para dietas veganas, y pensada para consumirse durante todo el año.