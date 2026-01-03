San Juan: Cuatro cuadrillas sin jurados tras la baja de los voluntarios para La Mayor

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Una nueva baja entre las parejas voluntarias para ser jurados de cuadrilla en las próximas fiestas de San Juan ha provocado que ya sean cuatro los barrios sin postulantes para portar el bastón de mando. Un escenario que ha dado un giro de 180 grados en escasos dos meses ya que a mediados de noviembre únicamente Santa Catalina estaba vacante.

Sin embargo, tras la negativa este viernes de los voluntarios para La Mayor de continuar adelante, son ya cuatro las cuadrillas que no tienen candidatos para ser alcaldes de barrio lo que complica la situación a escasas fechas de que los responsables del Ayuntamiento celebren la primera reunión con los voluntarios.

Un encuentro, hay que recordar, del que el año pasado ya salió la foto definitiva de las doce parejas de jurados ya que en enero todas las cuadrillas tenían voluntarios. Una foto que este año no se va a repetir y que, a tenor de los últimos acontecimientos, se va a hacer esperar más de lo deseado. Junto a La Mayor y Santa Catalina, también están vacantes La Cruz y San Pedro y San Juan.

Tras la entrada de 2026 aún quedan varios meses para celebrar el primer acto festivo, el tradicional sorteo que se celebra como marcan las ordenanzas el primer sábado de abril, pero el engranaje sanjuanero comenzó con la llegada del Martes a Escuela cuando se acercaron hasta el Registro del Ayuntamiento las primeras parejas interesadas en apuntarse como voluntarios para ser jurados. Durante la primera quincena de enero se celebra este primer encuentro entre los postulantes con el objetivo de que si alguna cuadrilla cuenta con varios voluntarios unicamente quede una ya como futuros jurados.

Para ello son varias las premisas que se siguen, según marcan las ordenanzas sanjuaneras si hubiese varios candidatos que optasen al cargo de jurado por la misma cuadrilla. Así, a efectos de su elección, se estimarán como circunstancias preferentes la vecindad en la cuadrilla a cuya presidencia se aspira; haber nacido en Soria y hallarse empadronado en el censo vigente de la ciudad.

Si durante los próximos meses ninguna pareja voluntaria se animase para ser protagonistas con su bastón de mando para una de las cuatro cuadrillas que se han quedado vacantes, la próxima fecha importante será el primer sábado de abril con la celebración del tradicional sorteo que, el año pasado, ya con todas las cuadrillas ocupadas desde enero, fue un mero trámite.

Sin embargo, si el escenario continúa como ahora, esta fecha torna un cariz más importante. Y es que si no existieran aspirantes voluntarios a los cargos de jurados, el Ayuntamiento, de acuerdo con los jurados salientes, procederá a la composición de una terna para su sorteo, interesándose, previamente, la aceptación de los propuestos. Cuando se haga preciso el trámite de sorteo previo para la designación de los cargos de jurados de cuadrilla, se convocará a los propuestos en la terna para el acto público que deberá celebrarse el primer sábado de abril y que estará presidido por la Alcaldía o concejal en quien delegue, con la asistencia de la comisión municipal correspondiente.

