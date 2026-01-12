Caja Rural de Soria entra en el Bizum Pay, el sistema innovador de pagos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Bizum Pay es la nueva forma de pagar en tienda y Caja Rural de Soria se encuentra entre las entidades certificadas. Las 30 Cajas Rurales del Grupo lideran la innovación en pagos digitales con Bizum Pay, el wallet que permite pagar en comercios físicos y online de forma rápida, segura y eligiendo entre Bizum o tarjeta. Caja Rural de Soria se encuentra entre las entidades donde se podrá realizar esta forma de pago.

El Grupo Caja Rural se convierte en el primer grupo financiero en España en obtener la certificación oficial para ofrecer Bizum Pay en los dos sistemas operativos móviles más utilizados: iOS y Android.

Gracias a esta certificación, las 30 Cajas Rurales que forman parte de este grupo, entre ellas Caja Rural de Soria, están preparadas para lanzar Bizum Pay, la nueva modalidad de pago que permitirá a los clientes comprar en comercios físicos y online con su móvil, eligiendo si pagar con Bizum o con tarjeta, siempre con total seguridad.

Las ventajas que ofrece son los pagos en tienda física, ya que basta con acercar el móvil al TPV para completar la compra; los pagos online más sencillos, solo con el número de móvil, sin introducir más datos y con la máxima seguridad.

Además, flexibilidad total, donde el cliente elige si pagar con Bizum (transferencia inmediata) o con sus tarjetas bancarias, incluso de otros bancos adheridos al servicio.

Es compatible sea cual sea el sistema operativo del móvil del cliente (iOS o Android) podrá instalar y operar con Bizum Pay.

Bizum Pay competirá con soluciones como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, ofreciendo una experiencia segura y adaptada a los cuatro idiomas cooficiales de España. Además, los comercios clientes de Caja Rural podrán cobrar con Bizum Pay sin cambiar su TPV y disfrutar de liquidez inmediata en sus ventas, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra rápida y segura.

El lanzamiento de Bizum Pay está previsto para mediados de 2026, marcando una «auténtica revolución» de los pagos digitales en España.