Cuánto cuesta viajar con el Club de los 60 en 2026: precios reales por destino

El programa del Club de los 60 garantiza transporte cómodo en autocar para todos los destinos nacionales y como conexión a aeropuertos en los viajes internacionales.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No hace falta ser millonario ni influencer para recorrer medio mundo. De hecho, basta con cumplir los 60 y estar empadronado en Castilla y León. Desde hace años, el Club de los 60 funciona como una especie de agencia de viajes de confianza, con ese toque de lo público que, cuando se hace bien, todavía sorprende. Y en 2026 vuelve a hacerlo.

Como en otras ediciones, el programa de la Junta de Castilla y León ofrece a las personas mayores una serie de viajes por España y por el extranjero con precios cerrados, sin letra pequeña, y con pensión completa, visitas guiadas, seguros y transporte incluido desde la propia comunidad autónoma.

Qué incluye un viaje del Club de los 60

Nada de "desde 299€" que acaba en el doble. Aquí, el precio que figura en el folleto es el que se paga. Ni más ni menos. El viaje incluye el transporte (autocar o avión, según el destino), alojamiento en habitación doble compartida, todas las comidas (sí, también los vinos en España), guía acompañante, excursiones con auriculares, seguros y hasta tasas y propinas si hace falta.

En caso de cancelación por causas justificadas (como enfermedad, accidente o un problema familiar grave) el seguro cubre el coste íntegro del viaje. Eso sí, es imprescindible acreditar el motivo y seguir el procedimiento establecido por la agencia y la aseguradora.

Los precios: del Ebro al Danubio

Lo interesante es que el catálogo no se limita a "los de siempre", aunque incluye clásicos como la Costa Dorada, Almería o Mallorca. Pero también están Croacia, Japón, Noruega o Marruecos. El abanico es amplio, los precios razonables y el concepto muy claro: viajes organizados de 7 a 10 días pensados para disfrutar sin tener que preocuparse por nada. Aquí, los datos reales:

Destinos nacionales: desde 300€

La opción más asequible es quedarse cerca. Castilla La Mancha (7 días), Almería, la Costa Dorada, los Pirineos... todos rondan entre 500€ y 800€ en habitación doble. Con todo incluido. Como una escapada clásica con encanto, pero sin buscar hoteles ni calcular rutas.

Islas: desde 500€

Para los que buscan sal, sol y pensión completa en una isla. Los viajes a Mallorca y Tenerife oscilan los 1.000€, vuelos incluidos. Hoteles de cuatro estrellas, guía y traslados.

Europa y grandes viajes: desde 800€

Aquí es donde el programa se pone serio. Porque no hablamos de circuitos en bus por Portugal (aunque también los hay), sino de cruceros por el Danubio, escapadas a Japón o rutas por la Croacia más fotogénica. El catálogo internacional del Club de los 60 en 2026 tiene cuerpo, carácter y muchas horas de vuelo (literalmente).

Clásicos europeos que siempre apetecen

Si lo tuyo son las capitales con historia y los paisajes que inspiran novelas, hay opciones para todos los gustos. El viaje a la Costa Azul Francesa (7 noches entre Niza y Marsella) cuesta 1.635€, vuelos incluidos desde Castilla y León. En la misma línea cultural y cómoda están Italia, Alemania Norte, Flandes y Luxemburgo, o el clásico combinado París y Valle del Loira, con precios que oscilan entre los 1.600€, dependiendo del destino. El más barato, el centro de Portugal, con habitación doble por 759€ por 7 noches.

Cruceros fluviales con todo incluido

Dos propuestas para amantes del ritmo lento, el vino a bordo y las ciudades de postal. El Crucero fluvial por el Danubio cuesta 2.040€ en camarote con ventana: 8 días navegando entre Viena, Budapest y Bratislava con guía, visitas, pensión completa y cenas con espectáculo. También está el Crucero por el Rhin, con precios similares.

Destinos exóticos o especiales para ir más allá

Y luego están esos viajes que uno se plantea una vez en la vida. El más espectacular es Japón: 10 días por 3.760€, visitando Tokio, Kioto, Osaka... con vuelos, guía, excursiones y todo cerrado. También destaca Croacia, con 8 días por 1.675€ que incluyen paradas en Zadar, Split, Dubrovnik y una escapada a Montenegro. ¿Buscas algo más cálido? Marruecos o los Emiratos Árabes ofrecen rutas de entre 1.300€ y 2.000€, con la garantía de no preocuparte por nada más que disfrutar.

Los precios son fijos y el suplemento por habitación individual ronda los 400-500€ adicionales, según destino.

¿Cómo se solicita?

Hay que apuntarse. Se hace en enero, por internet, teléfono o presencialmente. Y se asigna por sorteo (provincial). Las plazas se reparten entre los que viajan por primera vez, los que no han ido en los últimos años y, por último, los reincidentes.