El tema tabú que la soriana Cristina Urgel rescata con un móvil y lleva a los Goya

Una de las escenas más íntimas del documental, donde Cristina Urgel y su madre recorren el cementerio del pueblo en busca de memoria, nombres y silencios compartidos.'La conversacion que nunca tuvimos'

Publicado por Patricia de la Torre

En 19 minutos, Cristina Urgel ha logrado lo que muchas películas no consiguen en hora y media: emocionar sin manipular. Y lo ha hecho con algo tan simple (y tan potente) como grabar una conversación familiar.

'La conversación que nunca tuvimos' se titula el corto documental que ha colocado a Urgel en la lista de nominadas a los Premios Goya 2026. Y no es casualidad. El material de partida era casi doméstico (una charla grabada con el móvil entre la directora y su abuela) pero la carga emocional es digna de un largometraje. Porque cuenta una herida social que atraviesa generaciones.

La historia arranca en Cabrejas del Pinar, un pueblo de Soria de apenas 300 habitantes. Allí vivió la abuela de Urgel, que fue madre soltera en los años 50. En una España de silencios, de apariencias, de mucho "esto no se dice", esa maternidad fuera de lo establecido se convirtió en un tabú del que nadie hablaba. Hasta ahora.

Un documental que se siente como si te lo contara tu propia abuela

La directora no necesitó grandes recursos. Ni falta que hizo. El corto está grabado en la casa familiar, con luz natural y planos largos que dejan respirar la conversación. La voz temblorosa de la abuela, la emoción contenida de la nieta, los silencios que dicen más que las palabras. Todo eso está ahí. Y se nota que no hay guion, porque la verdad, cuando se cuenta sin filtros, no necesita adornos.

Urgel ha explicado que este trabajo nació casi por accidente, al intentar conservar los recuerdos de su abuela. Pero fue durante el proceso de edición cuando se dio cuenta de que tenía entre manos algo más grande.

De la cocina al Auditori Fòrum: así llega al Goya

Con este retrato íntimo, Cristina Urgel se ha colado en la lista de nominadas al Goya al Mejor Cortometraje Documental. Y no es solo un logro personal. Es una forma de decir que las grandes historias también caben en formatos pequeños, y que lo local también puede ser universal.

Antes de llegar a los Goya, el corto pasó por varios festivales españoles (como Medina del Campo o Lanzarote, donde se llevó el Premio del Público) y fue ganando atención por su honestidad descarnada.

Aunque nunca lo menciona directamente, el documental habla de muchas cosas: del peso que cargan las mujeres, del miedo a no encajar, de cómo una familia puede guardar silencio durante décadas para no"dar que hablar". Y de cómo una nieta decide, por fin, que ese silencio ya ha durado demasiado.

La 40ª edición de los Goya (que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona) puede ser el escenario donde este pequeño gran documental consiga el reconocimiento que merece. Pero pase lo que pase, Urgel ya ha ganado algo más importante: haber contado, por fin, la conversación que nunca se tuvo.