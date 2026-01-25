El premio de la Bonoloto dado en la Administración de Soria que 'hizo rico' al Frente Rojillo y Hacienda llama a tu puerta

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La fabulosa suma de dinero que le ha tocado al único acertante de primera categoría de la Bonoloto, con un boleto validado en la Administración número 5 de Soria, es sencillamente eso: fabulosa, extraordinaria, 7.278.727 euros. Una cantidad que supone el premio mayor en la historia de la lotería en la provincia, y el tercero en la lotería de la Bonoloto a nivel nacional, según Loterías y Apuestas del Estado.

La citada administración, regentada por Palmira Llorente y situada junto al mercado municipal de Soria, es la misma que en 1997 hizo llorar de alegría a gran parte de la ciudad. Aquel año, en el Sorteo de Navidad repartió el tercer premio, con el número 17.033 que dejó en Soria nada menos que 3.040 millones de pesetas muy repartidos. Fue a través del Frente Rojillo, una peña del CD Numancia, que había vendido el número en participaciones.

Dicho en pesetas, aquel premio de más de 3.000 millones, muy repartidos, parece, y lo es, una cantidad considerable, que traducida a euros supone 18.270.000 euros. Comparando uno y otro premio, la cantidad repartida por el Frente Rojillo es 2,5 veces mayor que la ganada ahora por un único acertante.

El afortunado de la Bonoloto es una incógnita. Su identidad se desconoce, pero hay alguien que la sabe: la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro. El afortunado no se escapará de pagar el impuesto correspondiente. Es más, Hacienda le retendrá el dinero directamente. Hagamos cuentas. La mayoría de las entidades financieras tienen en sus webs una calculadora de fiscalidad y a ella acudimos. Una vez indicado el importe exacto del premio (7.278.727 euros) nos sale lo siguiente:

Importe exento de impuestos 40.000,00 euros

Importe sujeto a impuestos 7.238.727,00 euros

Total impuestos (20%) 1.447.745,40 euros

Premio final neto 5.830.981,60 euros

En roman paladin, que el afortunado no se llevará los 7,2 millones, sino 5,8 millones, una vez Hacienda le haya visitado.

Los premios de lotería están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros. Si el premio es inferior a esta cantidad, no se pagará impuestos. Pero si supera esos 40.000 euros, el 20% del importe restante será retenido directamente por el departamento que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno. La cantidad neta es la que recibe el ganador. Así sucede con todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado, Lotería Nacional, Euromillones, ONCE y Cruz Roja, cuando se sobrepasa los primeros 40.000 euros.

En el Blog de Economía y Finanzas Bankinter encontramos una pregunta interesante: ¿Hay que declarar los premios de lotería en la renta?

"No es necesario incluir el premio en la declaración de la renta, ya que la retención fiscal es definitiva. Sin embargo, si inviertes el dinero ganado, los rendimientos generados (intereses, ganancias de capital, etc.) sí tributarán como parte de tu base imponible"