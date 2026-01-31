La iglesia de Soria que protege a los animales

Una recogida pero hermosa iglesia entre el vasto patrimonio religioso de la villa episcopalMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor Soria

Bajo el amparo de la famosa Catedral ubicada en la villa episcopal, se esconde esta pequeña iglesia que guarda un hermoso interior dedicado a San Antonio Abad, un monje católico, fundador del movimiento eremítico, popularmente conocido como san Antón.

San Antonio demostró durante toda su vida un amor incondicional por los animales y terminó siendo reconocido como su patrón, hoy los cristianos siguen honrándolo cada año el 17 de enero y recientemente numerosas parroquias bendijeron a las mascotas que los fieles llevaron para tal efecto.

La Iglesia de San Antón, en la población soriana del Burgo de Osma, sede de la cofradía más antigua de la localidad, guarda una importante talla de un Cristo, procedente de México, y que trajo en el Siglo XVII el Obispo Palafox.