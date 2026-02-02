El truco soriano que convierte una tortilla en antídoto contra el frío (gracias a una conserva)
Una receta de aprovechamiento que mezcla patata en conserva, torrezno crujiente y huevo cremoso para combatir el invierno con sabor y memoria
No hace falta mucha ciencia para entrar en calor cuando el invierno aprieta: basta con abrir la despensa, rescatar una conserva casera y aplicar lo que «una abuela soriana» sabría hacer de memoria. Lo que propone Jessica Pascual (@jessi.pt_) en su receta viral es exactamente eso: un «remedio soriano para que entren tus pies en calor», tan sencillo como reconfortante, y tan tradicional como efectivo.
La idea es clara: convertir una tortilla de patata en una especie de medicina doméstica, gracias a la incorporación de torrezno de Soria en versión crujiente y reutilizada. Nada se tira, todo se transforma. Y si el resultado calienta hasta los calcetines, mejor que mejor.
Tortilla con Torrezno de Soria: el arte de reaprovechar con cariño
La base de esta receta, explica Jessica en el vídeo, es un fondo de despensa muy castizo: «esto es patata en aceite de oliva con cebolla que tenemos siempre en conserva para hacer tortillas de patata en cinco minutos». Una preparación sencilla que muchas casas guardan lista para salir del paso y que aquí se convierte en el punto de partida para algo más especial.
Se trata de calentar la patata en una sartén y darle un golpe de calor para que se dore: «a mí me gusta un poquito tostada la patata», dice con la naturalidad de quien cocina para sí misma. El aceite sobrante de la conserva se escurre, «y ese aceite le vamos a quitar», dejando que el calor haga su magia sin exceso de grasa.
A continuación, aparece el ingrediente que marca la diferencia: «vamos a añadir unos torreznos picados que me sobraron ayer». Y no es solo la adición de un producto potente en sabor, sino cómo se trabaja: «los he vuelto a tostar picaditos en freidora de aire». El resultado es un torrezno ligero, crocante, aromático, que añade textura y profundidad a la mezcla.
Soria
De las sobras a lo sublime: cuando el huevo lo une todo
El siguiente paso es tan elemental como sabroso: mezclar las patatas y los torreznos con huevo batido. «Bate que bate que bate chocolate», bromea Jessica con una espontaneidad que delata el cariño detrás de cada receta improvisada. La mezcla se vierte en la sartén con apenas una gota de aceite: «voy a echarlo a la sartén con una gota de aceite».
Aquí viene la clave del punto de cocción, ese eterno debate nacional: cuajada o jugosa. Jessica lo tiene claro: «a mí me gusta poco hecha», aunque luego, entre risas, reconoce que «la echo de más… bueno, no pasa nada, no pasa nada».
Lo importante, como siempre, es que sepa bien. Y en este caso, el veredicto es rotundo: «tortilla de patatito rezno de Soria… buenísimo… está brutal».
«Esto para hacerte un bocadillo», dice al final del vídeo, abriendo la puerta a una versión portátil de este «remedio» soriano.